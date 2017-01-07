Chibuike'ye Samsun kıskacı!
﻿
Site İçi Arama
﻿

CHİBUİKE'YE SAMSUN KISKACI!

Chibuike'ye Samsun kıskacı!

Samsunspor transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor.

470 Okunma

Samsunspor transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor.

Transfer yasağının kalkmasının ardından; Kone, Göksu Türkdoğan ve Kenan Karışık ile sözleşme imzalayan Kırmızı- Beyazlılar, geride kalan sezonu Gaziantepspor'da geçiren 28 yaşındaki Nijeryalı orta saha Emmanuel John Chibuike ile prensipte anlaşma sağladı.

2015/16 sezonunda Gaziantepspor formasıyla 29'u ilk 11, 35 maçta görev alan Chibuike 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

İsveç ekibi Hacken'de yıldızı parlayan deneyimli orta saha oyuncusu, kısa süren Rosenborg döneminin ardından, 2014 yılında Gaziantepspor'un yolunu tuttu.

 
ETİKETLER #Samsunspor
"Akakpo ve Ramil bize teklif edildi ama..."
Özköylü'den transfer açıklaması
Atama için sahte "Milli Sporcu Belgesi" düzenletti!
Samsunspor'a müjde
1. Lig'de program belli oldu
Tribün liderleri Konya'da buluşacak
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿