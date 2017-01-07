TED Kolejliler, evinde yine üzdü!
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TED KOLEJLİLER, EVİNDE YİNE ÜZDÜ!

TED Kolejliler, evinde yine üzdü!

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor Medical Park, deplasmanda Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 87-75 yendi. 

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Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor Medical Park, deplasmanda Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 87-75 yendi. 

Karşılıklı basketlerle girilen karşılaşmada ev sahibi takım, Hummer ve Morrison ile sayılar bulurken, konuk takım rakibine Green-Kadji ikilisiyle karşılık verdi ve 4. dakikaya 10-9 önde girdi. Wright'ın da skora katkı vermesiyle kontrolü eline alan Trabzonspor Medical Park, ilk çeyreği 19-14 üstün geçti.  

İkinci periyoda iyi giren taraf bordo-mavili ekip oldu. Kadji, Green ve Wright ile rakip savunmayı aşan Trabzonspor Medical Park, yakaladığı 9-2'lik seriyle 14. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 16-28. Bu dakikadan sonra savunmasını sertleştiren Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, hücumda da Morrison ile etkili olarak rakibine 15-6'lık seriyle karşılık verdi ve devrenin bitimine 1 dakika kala farkı 3 sayıya (31-34) indirdi. Cardenas ile bir basket daha bulan konuk takım, soyunma odasına 36-31 önde gitti. 

Üçüncü çeyreğe hem hücumda hem de savunmada etkili başlayan Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, Morrison, Hummer ve Shorter'ın basketleriyle 6-0'lık seri buldu ve 23. dakikada ilk kez öne geçti: 37-36. Çabuk reaksiyon gösteren konuk takım, Wright, Hardy ve Green'in sayılarıyla rakibine 11-5'lik seriyle yanıt verdi ve 25. dakikada skor üstünlüğünü bir kez daha eline aldı: 42-47. Rakibinin yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren Trabzonspor Medical Park, periyodu 59-57 önde tamamladı.

 Her iki takımın da kolay sayı ürettiği final çeyreğinin ilk bölümünde boyalı alanda Cardenas ve Hardy ile etkili olan bordo-mavili takım, 34. dakikayı 67-65 önde geçti. Özellikle Hardy ile dış atışlarda yüksek yüzde tutturan Trabzonspor Medical Park, Wright'ın da skorer oyunu sürdürmesiyle karşılaşmadan 87-75 galip ayrıldı. 

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Şakir
7 Ocak 201722:17
Bu maça seyirci neden gider anlamış değilim. 14 maçta 14 yenilgi alan bir Kolej takımı en küçük bir ümit vermiyor. 30-40 sayı farklarından 12 farka inmesi rakiplerin kendilerini fazla sıkmamasındandır. Yoksa her maç 100 üzerinde sayı yer. Gelecek 3 maç Fenerbahçe, Beşiktaş ve Efes. Herhalde tahmin yapmaya gerek yok. Bu sene artık masraf yapmasınlar, küme düşme garantidir.
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