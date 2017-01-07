TFF'den Gençlerbirliği'nin yenilerine yasak!
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TFF'DEN GENÇLERBİRLİĞİ'NİN YENİLERİNE YASAK!

TFF'den Gençlerbirliği'nin yenilerine yasak!

TFF kuralları, Gençlerbirliği'nin yeni transferlerine karşı!

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Türkiye Kupası C Grubu’nda 3. hafta karşılaşması, Amedspor – Gençlerbirliği müsabakası yarın oynanacak. Daha önce oynanması planlanan maç, Diyarbakır ekibinin golcü oyuncusu Şehmus Özer’in trafik kazası sonucunda vefat etmesi nedeniyle 8 Ocak’a ertelenmişti.

Kural gereği, yeni transferler yok!

TFF kuralları gereği, Amedspor ve Gençlerbirliği karşılaşmasında ikinci devre öncesinde takıma yeni katılan isimler, maçın kadrosunda yer alamayacak. Bu duruma; maçın ertelenmeden önceki tarihi, transfer döneminden evvel bir döneme denk gelmesi gerekçe olarak gösterildi. 

TFF iç tüzüğü, o dönem iki takımın kadrosunda kimler yer alıyorsa yarınki maçta da o isimler boy göstereceğini belirtiyor.

Bu kural nedeniyle Gençlerbirliği’nin yeni transferleri Jonathan Ring ve Luccas Claro,  Amedspor karşısında forma giyemeyecek.

Maç, Mardan Stadyumu’nda

Yarın yapılacak maç, Gençlerbirliği ve Amedspor’un kampının Antalya’da sürmesi sebebiyle Mardan Stadyumu’nda oynanacak. Bu randevu, saat 14.00’te başlayacak.

Amedspor – Gençlerbirliği karşılaşmasını Manisa bölgesi hakemlerinden Koray Gençerler yönetecek.

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