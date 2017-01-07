Tiote, Bursaspor'a geliyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

TİOTE, BURSASPOR'A GELİYOR

Tiote, Bursaspor'a geliyor

Bursaspor’un, sezon başında Galatasaray’ın İstanbul’a davet ederek sağlık kontrolünden geçirdiği ancak daha sonra transferinden vazgeçtiği Cheick Tiote’yi listesine aldığı öne sürüldü.

1317 Okunma

Süper Lig’in ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı kulübün, Newcastle United forması giyen 30 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Cheick Tiote’yi listesine aldığı iddia edildi. Sezon başında Galatasaray’ın İstanbul’a davet ederek sağlık kontrolünden geçirdiği ancak daha sonra transferinden vazgeçtiği Fildişi Sahilli oyuncu, menajerler tarafından Bursaspor’a önerildi.

Maliyeti düşük olduğu bildirilen oyuncuyu scout ekiplerinin de izlemeye aldığı öğrenildi.

Deneyimli oyuncu geçen sezon Premier Lig, FA Cup ve İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United formasıyla 22 maçta görev almıştı.

ETİKETLER #Bursaspor
12 maç fauller yüzünden oynanmadı!
Atama için sahte "Milli Sporcu Belgesi" düzenletti!
Fenerbahçe, Arda Turan ve Aziz Yıldırım
"En iyi 2-3 kulüpten bir tanesiyiz"
Tahkim'den Bursaspor ve Beşiktaş'a ceza
Timsah’ta yeni hedef Chebake
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿