Real, Barça'yı yakaladı
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REAL, BARÇA'YI YAKALADI

Real, Barça'yı yakaladı

Real Madrid, yenilmezlik serisini 39 maça çıkararak Barcelona'nın rekorunu egale etti.

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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında Real Madrid, sahasında Granada'yı 5-0 yendi.

Real Madrid'in gollerini 12. ve 31. dakikalarda Isco, 20. dakikada Karim Benzema, 27. dakikada Cristiano Ronaldo ve 58. dakikada Carlos Casemiro attı.

La Liga'da bir maçı eksik Real Madrid, bu galibiyetle puanını 40'a çıkardı ve haftayı lider kapatmayı garantiledi. Ligdeki 10. mağlubiyetini yaşayan Granada ise 9 puanda kaldı.

Öte yandan, teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde yenilmezlik serisini 39 maça çıkaran Real Madrid, 2015-2016 sezonunda Luis Enriqueli Barcelona'ya ait olan "İspanyol kulüpleri arasında en uzun yenilmezlik serisi" rekorunu egale etti. Eflatun-beyazlılar, 12 Ocak'ta Sevilla ile oynayacağı İspanya Kral Kupası karşılaşmasını kaybetmezse, bu rekoru kırmayı başaracak.

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