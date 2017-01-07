Veliefendi'de at yarışları yapılacak mı?
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VELİEFENDİ'DE AT YARIŞLARI YAPILACAK MI?

Veliefendi'de at yarışları yapılacak mı?

İstanbul'da devam eden kar yağışı Veliefendi Hipodromu'nu da olumsuz etkiledi. Peki at yarışları yapılacak mı? İşte Veliefendi'den son durum...

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İstanbul'da devam eden kar yağışı Veliefendi Hipodromu'nu da olumsuz etkiledi. Peki at yarışları yapılacak mı? İşte Veliefendi'den son durum...

İstanbulda dün akşam başlayan ve aralıksız olarak devam eden yoğun kar yağışı, şehrin pek çok yerini olduğu gibi Veliefendi Hipodromunu da olumsuz yönde etkiledi

Dün geceden beri tuzlama çalışması yapılmasına rağmen bugün yarış yapılacak olan hipodromun sentetik ve kum pistleri bu sabah idmanlara açılamadı. An itibariyle İstanbul Komiserler Kurulu Heyeti ve İstanbul Hipodrom Müdürlüğü yöneticileri sahadaki çalışmaları takip etmeye ve gözlemlerini sürdürmeye devam ediyorlar.

Yapılan ön tetkiklerde sahanın kar altında olmasına rağmen pistte buzlanma gözlenmediği ancak karın kaldırılması ile birlikte açığa çıkacak olan pistin buzlanma yapabileceği öngörülüyor.

İstanbul yarışlarının bugünkü programının yapılıp yapılmayacağı ile ilgili son kararı İstanbul Komiserler Kurulu ilerleyen saatlerde kararını verecek

 
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