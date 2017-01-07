ATAMA İÇİN SAHTE "MİLLİ SPORCU BELGESİ" DÜZENLETTİ!

Spor Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy ile ilgili şok edici bir iddia HaberTürk gazetesinden Atilla Türker'den geldi.

Spor Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy ile ilgili şok edici bir iddia HaberTürk gazetesinden Atilla Türker'den geldi. Türker, Altunsoy'un atamalarda ve tayinlerde kullanmak için kendisine sahte "Milli sporcu belgesi" düzenlettiğini savundu.

İşte Türker'in iddiası ve belge;

"Şimdi size bir belge sunuyorum...

Millilik belgesi bu... Kimin? Ömer Altunsoy'un... Ömer Altunsoy kimdir?.. Spor Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcısı...

İşte açık açık yazıyor, 15 kere milli olduğu... Resmi bir belge bu...

Oysa ben bu köşede defalarca yazdım değil mi?.. Ömer Altunsoy'un milli olmadığını... Bu konuda çok ciddi belge ve bilgiler bulunduğunu...

Ve hatta açık açık çağrıda bulundum Altunsoy'a, "Yollayın bana millilik belgenizi hemen yayınlayayım... Ve hatta yok mu aile albümünüzde bir fotoğraf" diye... Her yerden ses geldi, Altunsoy'dan gelmedi...

Ve hatta şu da vardı... Spor Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı'nın uyarısı üzerine bir süre önce soruşturma başlatmıştı Altunsoy için... Hani, sıradan bir kişi olsaydı Altunsoy... Üzerinde bile durmaya değmezdi belki ama... Türk spor teşkilatını yöneten 4-5 insandan biri olunca... Durum değişiyor haliyle... Sonunda işte...

Madem belgeyi yollamadı Altunsoy... Ben yayınlıyorum. Fakat bu belgenin ufak bir kusuru var... Sahte... *** Nasıl mı? Anlatayım. En azından soruşturmayı yürüten müfettişlere bir faydam dokunur.

Yıl 1997... Tarih 31 Mayıs-1 Haziran... İstanbul'da Uluslararası Boğaziçi Judo Şampiyonası düzenlenir. 15 ülke katılır... Türkiye takım halinde şampiyon olur... Sporcularımız 5 altın, 3 gümüş, 4 bronz kazanır. Şampiyona sonrası... Bir ihbar... 21 sporcunun sahte millilik belgesi aldığı saptanır...

Bu 21 sporcunun, milli takım aday kadrosunda bulunmamasına rağmen, şampiyonada mücadele etmiş gibi gösterildiği belirlenir... Kim belirler bunu... Dönemin Judo Federasyonu Başkanı İbrahim Öztek... Hemen soruşturma başlatır Öztek...

Dönemin Gençlik ve Spor Genel Müdürü Tevfik Sarpkaya, "Olay çok ciddi... Ortada büyük bir sahte millilik skandalı var... Bu kişiler bir daha spor teşkilatının önünden geçemeyecek" der. Der ve... Bu 21 sporcuya sahte millilik belgesi hazırlanmasında rol oynayan 4 antrenöre 5'er ay hak mahrumiyeti cezası verilir...

Kimdir bu 5 antrenör? Adnan Özmen, Hadi Kızılyaprak, Sebahattin Zayimoğlu ve Ali Atmaca... Söylememe gerek yok herhalde değil mi, bu 21 sporcu arasında Ömer Altunsoy da vardır... Sebahattin Zayimoğlu da... Ömer Altunsoy'un antrenörüdür.

*** Verilen cezalarla birlikte... 21 sporcunun millilik belgesi iptal edilir. Ama ve lakin... Şampiyona bitiminden tam 4 gün sonra... Yani 5 Haziran'da... Yangından adeta mal kaçırırcasına... Yarınlarda memuriyet atamalarında ya da tayinlerde lazım olur diye...

Sahte millilik belgesini çoktan almıştır da cebine koymuştur bile Ömer Altunsoy... Sonrasında iptal kararı alsanız ne yazar, almasanız ne yazar... Cebindedir artık Altunsoy'un bu belge... Tüm bu anlattıklarım da spor teşkilatının tozlu arşivlerinde bulunuyor zaten...

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Unutmadan... Diyebilirsiniz ki, sen şimdi tüm bunları nereden hatırlıyorsun?.. O zaman da gazeteciydim efendim ben... Hem de 15 yıllık gazeteci... Haliyle internetten bulmak da çok kolay o günkü haberleri... Çarşaf çarşaf...

Neyse... Ömer Altunsoy, halen soruşturmayı yürüten müfettişlere açık açık, "Türkiye şampiyonalarında hiç derecem yok" diye de itirafta bulunur.

Ayrıca... 15 kez milliliğin tamamını Boğaziçi şampiyonasında olduğunu da dile getirir. İşin komik taraflarından biri de şu... Ömer Altunsoy'un gözü o kadar kararmış ki... Hesabı kitabı unutmuş... 15 ülkenin katıldığı şampiyonada 15 kere milli olunur mu hiç? Mantık hatasını bir tarafa bırakın...

Olimpiyat şampiyonluğuna ulaşabilmek için bile sadece 5, bilemediniz 6 galibiyet yeterlidir. Örnek mi? 2012 Londra Olimpiyatları'na 66 kiloda 24 sporcu katıldı, 5 maç kazanan Gürcü sporcu altın madalyaya ulaştı... Çünkü bu tür müsabakalar eleme usulü yapılır her zaman... Bir organizasyonda 15 kere milli olabilmek için de aynı kiloda 32 bin sporcunun mücadele vermesi gerekir!..

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Ömer Altunsoy ile ilgili soruşturmayı yürüten müfettişlerin işleri haliyle çok yoğun olduğu için... Hatırlatmakta yarar gördüm... Kişi kişi, tarih tarih verdim işte... Bir zahmet baksınlar... Sonrasında yine görüşürüz. Haa, bu arada az kalsın unutuyordum... Ömer Altunsoy'un antrenörü olan ve sahte millilik belgesi verdiği için 5 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan Sebahattin Zayimoğlu halen ne iş yapıyor diye soracak olursanız eğer... Samsun'da bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin sorumlu antrenörlüğünü yapıyor... Zeki ve çevik sporcu yetiştirmeye çalışıyor!.."