İŞTE THY AVRUPA LİGİ'NDE PUAN DURUMU

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde, ikinci yarının başladığı 16. hafta maçlarının ardından Rus temsilcisi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.
Deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid'e 95-85 mağlup olan CSKA Moskova, üst üste 3. mağlubiyetini yaşamasına rağmen 12 galibiyetle liderliğini devam ettirdi.
İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 86-79'luk skorla üstünlük kurarak organizasyondaki 10. galibiyetini elde etti ve 5. sıraya yükseldi.
Konuk olduğu İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a 93-92 yenilen Darüşşafaka Doğuş, 2'si üst üste olmak üzere sahadan 8. kez mağlup ayrıldı ve averajla 8. sıraya geriledi.
Sahasında Galatasaray Odeabank'ı 84-73'lük skorla geçerek galibiyet sayısını 8'e çıkaran Anadolu Efes haftayı 9. sırada tamamladı. Arka arkaya 4. mağlubiyetini yaşayan 4 galibiyetli Galatasaray Odeabank ise averajla son sırada yer aldı.
THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Anadolu Efes - Galatasaray Odeabank: 84-73
Brose Bamberg (Almanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 85-65
Maccabi FOX (İsrail) - Darüşşafaka Doğuş: 93-92
Baskonia (İspanya) - UNICS Kazan (Rusya): 102-70
Fenerbahçe - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 86-79
Zalgiris (Litvanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 61-77
Olympiakos (Yunanistan) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 77-69
Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 95-85
Puan durumu
|Takım
|G
|M
|AS
|YS
|Av
|1
|CSKA Moskova
|12
|4
|1411
|1306
|105
|2
|Real Madrid
|11
|5
|1399
|1289
|110
|3
|Baskonia
|11
|5
|1306
|1227
|79
|4
|Olympiakos
|11
|5
|1256
|1182
|74
|5
|Fenerbahçe
|10
|6
|1216
|1223
|-7
|6
|Panathinaikos Superfoods
|9
|7
|1227
|1182
|45
|7
|Kızılyıldız MTS
|8
|8
|1192
|1178
|14
|8
|Darüşşafaka Doğuş
|8
|8
|1263
|1266
|-3
|9
|Anadolu Efes
|8
|8
|1327
|1337
|-10
|10
|Brose Bamberg
|7
|9
|1290
|1270
|20
|11
|Barcelona Lassa
|7
|9
|1147
|1203
|-56
|12
|Zalgiris
|6
|10
|1278
|1312
|-34
|13
|Maccabi FOX
|6
|10
|1287
|1336
|-49
|14
|UNİCS Kazan
|6
|10
|1273
|1334
|-61
|15
|EA7 Emporio Armani Milan
|4
|12
|1294
|1391
|-97
|16
|Galatasaray Odeabank
|4
|12
|1241
|1371
|-130
THY Avrupa Ligi'nde 17. hafta karşılaşmaları, 12-13 Ocak tarihlerinde oynanacak.