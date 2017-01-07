Emre'nin asisti 1 puanı getirdi
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EMRE'NİN ASİSTİ 1 PUANI GETİRDİ

Emre'nin asisti 1 puanı getirdi

Deportivo La Coruna, deplasmanda Espanyol ile 1-1 berabere kaldı - Emre Çolak, ligde forma giydiği son 4 maçta da asist yaptı.

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İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında Espanyol'a konuk olan Deportivo La Coruna, milli futbolcu Emre Çolak'ın asist yaptığı karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Barcelona kentindeki RCDE Stadı'nda oynanan mücadelede Deportivo La Coruna'nın golünü Emre'nin gol pasında 59. dakikada Celso Borges atarken, ev sahibi ekibin golünü ise 63. dakikada Gerard Moreno kaydetti.

Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan 25 yaşındaki Emre Çolak, mavi-beyazlı formayla La Liga'da çıktığı son 4 maçta 4. asistine imza attı.

Bu sonuçla ligdeki 5. beraberliğini yaşayan Galiçya ekibi, puanını 17'ye çıkarttı. Sahadan 8. kez berabere ayrılan Espanyol ise puanını 23'e yükseltti.

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