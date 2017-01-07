Trabzonspor borsaya bildirdi
﻿
Site İçi Arama
﻿

TRABZONSPOR BORSAYA BİLDİRDİ

Trabzonspor borsaya bildirdi

Bordo Mavili takım Kolombiyalı futbolcu Castillo'nun bonservisini aldı.

575 Okunma

Trabzonspor, sezon başında kiraladığı Kolombiyalı oyuncu Castillo'nun bonservisinin alındığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez'in kulübümüze transferi hususunda, şirketimiz ile Major League Soccer arasında yapılan sözleşmenin ilgili maddesi gereği, Major League Soccer'a 1 milyon dolar ödeme yapılarak, oyuncunun kulübümüze kesin transferini sağlayan opsiyon hakkı kullanılmıştır." ifadesine yer verildi.

Bordo-mavili kulüp, 24 yaşındaki Kolombiyalı futbolcuyu sezon başında 3 milyon dolar ödeyerek ABD ekibi FC Dallas'tan kiralamış, 7 Ocak 2017 tarihine kadar 1 milyon dolar ilave bedel ödemesi halinde kesin transferin sağlanacağını borsaya bildirmişti.

Castillo, Karadeniz ekibinde ligin 16 haftalık ilk bölümünde 10 maçta 596 dakika forma giyerken 1 asist yaptı.

ETİKETLER #Trabzonspor
Atama için sahte "Milli Sporcu Belgesi" düzenletti!
"Seneye Trabzonspor'a döneceğim"
Trabzonsporlu oyuncu ameliyat edildi
Trabzonspor'a Senegalli forvet
Fenerbahçe, Arda Turan ve Aziz Yıldırım
Ersun Yanal'dan kalecilere özel ilgi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿