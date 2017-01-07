HALKBANK'IN BU ŞEHİRDEN GİTMESİNE KAYITSIZ KALMAYACAĞIZ!

Halkbank Spor Kulübünün takımı İstanbul'a taşıma fikrine bir tepki de HaberAnkara.com Genel Yayın Yönetmeni Volkan Memduh Gültekin'den geldi. İşte o yazı...

Ankara için "memur kenti" algısı yaygın, kentin insanlarında dahi...

Haksızlar mı?

Bu şehir Cumhuriyet kurulduğundan beri siyasetin merkezi, ancak hiçbir zaman siyasetçinin merkezi olmadı. 30 küsür vekilden kaçı Ankara için ne yaptı? Kaçı Ankaralılık bilincine katkı sağladı?

Sanayi ve ticaretin hep dışlanmış çocuğu oldu Ankara, hem de potansiyeli çok kuvvetliyken. Tarihi yerleri vardı Ankara'nın, ya köhne köşelerde kayboldu gitti ya da öyle bir tanıtımı yapılmadı ki şehrin kendi insanının bile haberi olmadı!

Sinemaları AVM'lere hapsedildi bu şehrin. Tiyatroları teker teker kapanmaya devam ediyor. Parkları bile eski tadı vermiyor.

Sivil toplum? Bilinç düzeyi çok düşük. 3-5 dernek, 100-200 kişi bu işi sürdürme gayretinde. Bazı dernekler ise siyaset için son basamak gibi zaten. Eğlence hayatı? Ne zaman oldu ki? Bilim, teknoloji? Gülücük işareti...

Peki ya spor? Başkent'in spor denilince akla ilk gelen markası Ankaragücü 2. Lig'de... En büyük futbol başarımız Gençlerbirliği'nin Avrupa'dan ilk turda elenmesi ve şu an Osmanlıspor'un son 32'ye kalması. 19 Mayıs Stadı için 20 bin kişinin olduğu her maç tehlikeli, stad yıkılabilir... Ankaragücü Tandoğan Tesisleri gidici gözüküyor. Basketbolda Türk Telekom küme düştü, TED Koleji Allah'a emanet gidiyor. Voleybol'da Vakıfbank gitti, Avrupa ve Türkiye'de büyük başarılar elde eden kulüp İstanbul'un oldu iyi mi? Bir Halkbank kaldı bir de Ziraat elimizde... Gerisi belediyelerde...

Şimdi, spora hakikaten çok katkı sunmuş olan Selahattin Süleymanoğlu(Halkbank Spor Kulübü Başkanı)'nun bir radyo programında kulübün İstanbul'da spor salonu baktığını açıkladığına dair haberler yer alıyor.

Olmaz... Biz öylece bu kulübün Ankara'dan gidişini seyretmeyeceğiz.

Gençlerimiz ne yapacak? Binlerce genç yetiştiren bu kulüpler de teker teker elimizden giderse bu şehir iyice yalnızlaşacak.

Evet hiçbir konuda doğru düzgün bir "Ankaralılık" duruşu sergileyemiyoruz. Evet, giderse yine hiçbir siyasinin gıkı çıkmayacak. Sivil Toplum Kuruluşları "tiyatro" seyreder gibi izleyecek. Gazetelerimiz bu olayı çok yazmayacak. Ama olmaz dedim ya... Birileri buna karşı ses çıkarmalı...

İlk adımı Ankara sporunun önemli gazete yazarları ve internet siteleri olarak atıyoruz. Bu şehirde olan olumsuz gelişmelere kayıtsız kalmayacağımızı bildiriyoruz. Şimdilik köşe yazıları ve haberlerimizle... Eğer bu süreç böyle devam ederse, yasal çerçevede her türlü kampanya ve protesto hakları için mücadele edecek, Ankara'nın "uyuyan hücreleri" olan siyaset, sivil toplum, kanaat önderleri ve tanınmış kişilerinin kapılarını tek tek aşındıracağız. Bu bilinci oluşturacağız. Şehir duruşu ortaya koyacağız.

Başka çaremiz yok sevgili Ankaralılar... Çocuklarımız için, kentimiz için, şehir bilincimiz için bunu yapacağız. Burası Başkent... Öyle kolay yılmak yok.

Salonuna seyirci geliyor, başarılı sezonlar geçiriyorsun ama İstanbul'a gideceksin... Mevcut oyuncularını nasıl göçe zorlayacaksın? Onu da geçtim, senin Halkbank olarak bu şehrin çocuklarına kredi borcun var. Hem de faizi çok büyük...

Ödemeye devam... Ankara sporuna, sporcusuna, taraftarına ve şehre katkı sunarak ödemeye devam Halkbank... Sakın ha...

GURURLANDIRDINIZ

Ne zaman ümitsizliğe düşsek bu ülkede, Allah'ın lütfudur, bir gelişme olur ve yeniden umuda yelken açarsınız. İşte İzmir'de hain saldırıda beylik tabancası ile kendini feda eden o koca yürek, Fethi Sekin'in yaptığı. İçimizi yaktı, göz yaşlarımızı tutamadık. O kendini, bu vatanın evlatları, geleceği, umudu için ortaya koydu, şehit oldu... Allah mekanını cennet eylesin. Çocuklarımızı Ömer'lerin, Fethi'lerin hikayesi ile büyütmek, her bir vatan evladının borcudur.

Galatasaray Spor Kulübü'nün yaptığı samimi açıklama beni gururlandırdı. Fethi Sekin'in çocukları için yaptığı o reklamsız, duruşu olan bir açıklama...

Ankaragücü'nün şehit çocuklarını futbol okullarına ücretsiz alacağını duyurduğu gibi...

Ve Fenerbahçeli taraftarların basket maçında hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söylediği o anlar...

Biz yumruk olduğumuzda, balyoz gibi tepelerine bineriz evvel Allah... O yüzden ilk mücadelemiz birlik olmak, birbirimizi anlamak, saygı göstermek adına olsun.

Gerisi boş.

Volkan Memduh GÜLTEKİN - HABERANKARA

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