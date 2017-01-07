VAKIFBANK GİTTİ, HALKBANK KONUSUNDA NASIL BİR TAVIR SERGİLENECEK?

Halkbank'ın İstanbul'a gitme ihtimaline bir tepki de Habertürk'ün usta kalemlerinden Ali Öcal'dan geldi...

Yeni yılından beklediğimiz güzellikler, umutlar daha ilk günden yerini üzüntülere, ıstıraplara, isyanlara bıraktı.İstanbul ve İzmir'de yaşanan terör olayları yüreğimizi yaktı.Tüm dileğimiz, artık bu acıların son bulması. 2017 yılının daha bir haftasını bile doldurmadan, bizi kahreden yaşadıklarımızın olumsuz gündemden ayrılıp, alanımıza dönüyoruz. Spor adına Başkent Ankara'da yaşananları tüm samimiyetimizle takip edip, sizleri haberdar etmeYe devam ediyoruz.

Başdöndürcü gündeme yetişmeye çalışıyoruz. Bugünlerde Halkbank'ın İstanbul'a taşınması konuşuluyor. Halkbank Genel Müdürlüğü'nün İstanbul 'a taşınmasının ardından, Halkbank Spor Kulübü'nün de Ankara'dan ayrılması an meselesi. Geçmiş de yaşanan Vakıfbank'ın Başkent'e vedasına engel olamayan bu şehir bakalım bu durum karşısında nasıl bir tavır sergileyecek.Şundan eminim ki, bir çok kurum ve kuruluşun ve de kişilerin yaşananlardan haberi yoktur. Spora bakışları son derece yetersiz olan bu şehirinde kaderinde rol alanların bugüne kadar göstermedikleri duyarlığı bu sefer gösterecekler mi ? .

Şu bir gerçek ki, Halkbank, spor alanında bu şehrin marka değerine büyük katkı sunan bir kuruluş. Bu nedenle başta Ankara Milletvekilleri olmak üzere herkesin bu değeri kayıp etmemesi için çaba harcaması gerekir.

Fileden pota altına vardığımız da içimizi karartan bir tablo var.Potadan feryat sesleri yükseliyor, duyan yok. Ankara tarihinde ilk kez Basketbol Süper Lig'de takımsız kalacak.Bu başarızlıktan ders çıkartan bir tek kişi bile olamaz ise, bir çok değer avucmuzun içinden uçup gidecek.

Gelelim stat meselesine. Bu konuda, ortada bir yol haritası olmaz mı ? Şuana kadar ben görmedim. Bizim bilmediğimiz bir plan ve program var ise o da bizim ayıbımız. Stadın yeri netleşti. Ya mevcut yere ya da Atatürk Kültür Merkezi'ne inşa edilecek. Geç de olsa bu kararın alınmasından duyduğumuz memnuniyeti defalarca bu satırlardan ifade ettik. Eğer bu stat 19 Mayıs Spor Kompleksi içine yapılacak ise, bir dakika bile kayıp etmeden bir eylem planı belirlemek şart.

Atletizmden yüzmeye, futboldan güreşe, eskrimden tenise kadar aklınıza gelen her branşın mabedi olan bu alana kazma vurmadan çok ciddi hazırlık yapmak gerekir. Eğer akıllı bir stareji uygulanmaz ise, Ankara sporu bundan çok büyük zarar görür. Bizden bir kez daha hatırlatması. Futbolda devre arası yaşanıyor.

Takımlar, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. Başkentin 9 profesyonel takımı Güney'e indi.Bu arada transfer çalışmaları da tüm hızı ile sürüyor.

Gençlerbirliği'nin ara transferde kayıplar yaşaması kaçınılmaz. İrfan Can Kahveci yuvadan uçtu. Sırada başkaları var. Ahmet Yılmaz Çalık bunların en başında geliyor. Bu sezon Ankara'ya en büyük zaferleri

yaşatacak konumda olan takım Osmanlıspor. Mor-Sarılar, mevcut kadrodan kayıplar yaşamaz, nokta transferlerle kadrosunu güçlendirirse tarihin en başarılı sezonuna imza atar. Ankaragücü, bu şehrin futbolda en büyük gerçeği. Bu sezon ne yapıp, 1.Lig'e dönmeli. Transfer deyince bir gerçeğin altını çizmekte yarar var. Gençlerbirliği'nin altyapıdan yetiştirdiği, futbolcular 20 yıldır transfer döneminin gözdesi olurkan, Osmanlıspor ve Ankaragücü'nün kapısını çalacak futbolcu çıkmıyor. Rahmetli Arif Peçenek 'in ölümü ile birlikte, Sarı-Lacivertli kulüpten gündem yaratacak yeteneklerin çıkmamasının nedenlerini, Yönetim mutlaka sorgulamak zorunda.

Gelelim, Osmanlıspor'a, bu hafta oynadıkları 5 altyapı karşılaşmasında Gençlerbirliği'ne mağlup oldular.Bir tek gol bile atamadılar.

Keçiörengücü, Bugsaşspor gibi 2.Lig'de 2 pilot takımı olan Osmanlıspor'un Türk futboluna altyapıdan kazandırdığı yıldız oyuncu sayısı son derece yetersiz. Bunca imkan ve nerede ise sıfır üretim.

Çok acı değil mi ? Bu kulüplerin Gençlerbirliği'nden çıkaracağı çok dersler var.

ALİ ÖCAL - HABERTÜRK

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