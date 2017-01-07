HALKBANK, ANKARA'DIR.

Halkbank'ın Spor Kulübünün İstanbul'a taşınma fikrine Milliyet Gazetesinden Orhan Kemal Erkılıç da tepki gösterdi. İşte o yazı...

Geçtiğimiz günlerde katıldığı radyo programında çarpıcı açıklamalar yapan Halkbank Spor Kulübü Başkanı Selahattin Süleymanoğlu, “İstanbul’da salon yaptırabilirsek takımı buraya aldırabiliriz” dedi!

Voleybol liglerinin en iyi takımlarından biri olan ve başkenti Avrupa’da da temsil eden Halkbank’ın kaderi ne olacak diye endişeyle bekliyorduk! Kadın ve erkek takımlarıyla mücadele ettiği liglerde önemli sonuçlar alan Ankara temsilcisinin İstanbul’a taşınabileceği konuşuluyordu. Bu konuda en yetkili kişi olan Halkbank Spor Kulübü Başkanı Selahattin Süleymanoğlu’ndan açıklama geldi. Radyospor’da katıldığı programda konuşan Süleymanoğlu, “300 kişilik bir altyapı ordumuz var. İstanbul’da salon yaptırabilirsek takımı buraya aldırabiliriz. Halkbankası’nın temel amacı sosyal sorumluluktur ama bir taraftan şampiyon olup kupaları biriktiriyoruz” dedi.

Umutlar sona erer!

Özellikle altyapı anlamında pek çok gencin hayalini süsleyen voleybol hayatının ilk basamağı olan “Halkbank okulu”nun taşınması halinde dahi pek çok umut sona erecek. Üst liglerde hatta Avrupa’da mücadele etme hayali kuran gençler için Halkbank’ın taşınması büyük hayal kırıklığı olacak. Kentte değerli, önemli kurum ve kuruluşlar adresini İstanbul yapıyor. Zaten pek çok konuda ihmal edilen başkent sporu, Halkbank’ı kaybetmemeli. Tıpkı Vakıfbank’ın yeni salonu gibi bir mabed inşa edilmeli. Halkbank, demir attığı başkentten ayrılmamalı. Ankara ile özdeşleşen mavi-beyazlılar, burada mücadelesine devam etmeli.

Elbette taraftar desteği önemli bir konu. Ancak hepimiz biliyoruz ki İstanbul’da Halkbank’ı büyük topluluklar karşılamayacak. Maçları dolu tribünler önünde oynanmayacak. Bu anlamda Ankara’da doğru planlama yapılmalı. Taraftar desteğini arttıracak projeler, tanıtımlar geliştirilmeli.

Başkent için kıymetli

Halkbank Ankara’dır! Yıllardır mücadele ettiği başkentten bir salon yeri için ya da bulunan bir sponsor için terk etmemeli.

Bizzat başkan Süleymanoğlu’nun dediği, “Voleybolun gelecekte Türkiye’de çok sevilen bir spor olacağına inanıyorum” sözü bile Ankara için çok kıymetli. İstanbul’da pek çok önemli değerimiz, markamız mücadele ediyor. Ankara’nın Halkbank’ı kaybetmek gibi bir lüksü bulunmuyor. Kente şampiyonluk yaşatan önemli bir değerdir Halkbank.

Kurulduğu günden bu yana zorlu mücadelesini başkentte sürdüren Halkbanklı sporcuların da büyük bölümü hayatlarını Ankara üzerine kurdu. İstanbul’da kendi taraftar kitlesini oluşturmuş pek çok takım bulunuyor. Üstelik İstanbul ile Ankara’nın ekonomik yapısını düşündüğümüzde başkent her anlamda cazip bir kent. Daha düşük maliyetle modern bir tesis yapılabilir mesela. Kulüp için Ankara ekleri ve başkent basını da önemli bir fırsat. Avrupa başarıları dahi ulusal basında hakkıyla kullanılmazken bugün Ankara medyası değerlerine, kulüplerine gücü yettiğince sahip çıkıyor. Halkbank, doğup-büyüdüğü şehri terk etmemeli. Ne bu kentin umutlarını söndürmeli ne de altyapısındaki onca Ankaralı gencin hayallerini yıkmamalı!

ORHAN KEMAL ERKILIÇ - MİLLİYET

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