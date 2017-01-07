HALKBANK'IN ANKARA'DA KALMASI LAZIM...

Halkbank'ın takımı İstanbul'a taşıma girişimlerine bir tepki de Sporanki Genel Yayın Yönetmeni Orhan Sal'dan...

Bunu da hem kulüp içinden birisinin, hem de kulübe yakın 1 kişinin olmak üzere 2 ayrı kişiden aldığım bilgiye göre yazmıştım. Bu yazımın ardından Halkbank spor kulübü başkanı Selahattin Süleymanoğlu’nun Radyospor’da bir programını dinledim. Başkan kısaca şunları söyledi:

"Halkbank Türkiye Ligi'nin en iyi takımlarından bir tanesi. Halkbank’ın erkek takımı Türk voleybolunu yurt dışında en iyi şekilde temsil ediyor. Salonumuz yok. Hep salon kiralayarak oynuyoruz, onunla uğraşıyoruz. 300 kişilik bir altyapı ordumuz var. İstanbul'da salon yaptırabilirsek takımı buraya aldırabiliriz”.

Galatasaray ile birleşecekleri yönündeki iddialara yanıt veren Selahattin Süleymanoğlu, "Galatasaray ile birleşme gibi bir konu gündemimizde yok. Markalar Ligi olsa daha iyi olur. Sponsorlarda çekince var. Keşke formalarımızın her yerinde marka tanıtımları olsa. Sponsorlar desteklenmediği için voleybolda kamunun desteği var. Voleybol Türkiye'de desteklenmesi şart olan çok temiz bir spor.” İfadelerini kullandı.

Süleymanoğlu’nun açıklamalarından sonra;

1-Halkbank voleybolda inanılmaz paralarla yabancı yerli transferi yaparken halen bir salonunun olmamasına şaşırıyorum. Bir sezon transfer yapılamasa kalan parayla rahatlıkla salon yapılır.

2- İstanbul’da salon yaptıracağınıza Ankara’ya yaptırın ve Ankara’da devam edin sayın başkan.

3-Galatasaray her dönem Türk Telekom, Halkbank gibi büyük kurumlara sponsorluk için yapışmıştır. Bunları kaele almayın.

4-Halkbank voleybolda her ne şekilde olursa olsun Ankara’da kalmalıdır. Ankara Başkent’tir. Aynı zamanda voleybolun da başkentidir. Yeni federasyon başkanlık seçimlerinden sonra Ankara için her ortam daha uygundur. Ankara, Halkbank’ı sevdi, Halkbank’da Ankara’yla bütünleşti. İstanbul’da bu saatten sonra kabullendiremezsiniz o takımı. Kimse ilgilenmez. Bakın Ankara’da Halkbank’la ilgilenen önemli medya kuruluşları var. Ankara merkezli intrernet siteleri, Ankara yerel gazeteleri, Büyük gazetelerin Ankara ilaveleri Halkbank voleybol takımını adım adım izliyorlar. Bırakın yaptığı resmi maçları, hazırlık maçları, antrenmanları bile haber oluyor. Sayfaları boy boy kaplıyor. İstanbul’da voleybol haber siteleri hariç hiçbir yerde takımın esamesi okunmaz.

Biz Ankaralılar olarak, kendi çapımızda Halkbank voleybol takımının İstanbul’a gitmemesi için mücadelemizi verelim. Gerisi yöneticilerin insafına kalmış…

ORHAN SAL - SPORANKİ

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