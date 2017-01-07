HALKBANK, BAŞKENT'İN MARKASIDIR...

Halkbank'ın İstanbul'a gitme projelerine tüm Ankara medyasından tepkiler geliyor. Anayurt Gazetesinden Cevat Uğraş'ın yazısı...

Türkiye’nin ve Başkent Ankara’nın voleybolda başarılarıyla kendisini ispatlamış olan Halkbank Spor Kulübü Ankara’ya veda etmeye hazırlanıyor.

Tarihinde bir çok şampiyonluklara imza atmış ve Başkent Ankara’nın sporda bir markası haline gelmiş olan Halkbank, altyapısıyla da önemli bir sporcu fabrikası konumunda. Lig şampiyonlukları, Türkiye Kupası şampiyonlukları, Süper Kupa şampiyonlukları ve CEV Avrupa Şampiyonluğu’nu Ankara’ya yaşatan Halkbank’ın İstanbul’a taşınması gündemde.

Ankara spor camiası bu taşınma düşüncesine pek de sıcak bakmıyor. Hatta Halkbanklı sporcuların da büyük bir bölümü İstanbul’a gitmek istemiyor. Çünkü hayat planlarını Ankara’da yaşamaya göre yapmışlar. Halkbank Ankara’da bir marka. Ayrıca Başkentin diğer ekibi Ziraat Bankası ile de aralarında müthiş bir rekabet sözkonusu ki bu rekabet Ankara voleyboluna ayrı bir renk ve hareket sağlıyor.

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Kadın voleybolu açısından baktığımızda da Halkbank Ankara’nın tek umududur. Halkbank’ın Ankara’dan İstanbul’a taşınması kulüp için de belirli sıkıntıları beraberinde getirecektir. Ankara spor kamuoyunda ortak bir kanı Halkbank’ın İstanbul’a taşınması Halkbank’ın seyirci potansiyelini de etkileyecek ve Halkbank’ın maçlarında Başkent Voleybol Salonunu dolduran voleybolsever Halkbank taraftarı orada olmayacak.

Zira İstanbul’da Ankara’da olduğu gibi tutkulu bir voleybol seyircisi yok. Ankara’daki bu seyirci potansiyelini yaratan da başta Halkbank’ın Ankara’ya yaşattığı lig ve Avrupa şampiyonluklarıdır. Halkbank bu nedenle Başkent Ankara’nın elit takımlarından biridir. Şayet İstanbul’a giderse herhangi bir takım olacaktır. Bu nedenle Ankara'nın dinamikleri Halkbank’ın İstanbul’a taşınması düşüncesine karşı. Halkbank yöneticileri çok iyi düşünmeliler. Çok başarılı bir takım ve şehir birlikteliğini yok edecek bir adım Halkbank Spor Kulübü’nü sıradanlaştıracaktır.

Halkbank Ankara’nın markası olarak kalmaya devam etmelidir. Halkbank Ankara’da voleybol heyecanını Başkentli voleybolseverlere yaşatmaya devam etmelidir. Halkbank, başarılarına devam etmek ve daha yeni başarılar eklemek için Ankara’nın Başkentin takımı olarak kalmalıdır. Halkbank Spor Kulübü Ankara’da kurulmuş Ankara’da doğmuş bir takım olarak Türk voleyboluna yeni yıldızlar yetiştirmeye devam etmelidir.

A.Cevat UĞRAŞ - ANAYURT GAZETESİ

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