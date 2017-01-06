"NUNNALLY'NİN ÜÇLÜĞÜ MAÇI DEĞİŞTİRDİ"

THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında EA7 Emporio Armani Milan'ı 86-79 mağlup eden Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nin ikinci yarısına galibiyetle başlamanın önemli olduğunu söyledi.

Maçın ardından yapılan basın toplantısında konuşan Obradovic, savunmada tembel başladıklarını vurgulayarak, "Avrupa Ligi'nde zor bir maç daha oynadık. Şu anda oldukları pozisyonu hak etmeyen bir takıma karşı mücadele ettik. Avrupa Ligi'nin ikinci yarısına galibiyetle başlamak bizim için çok önemliydi. Savunma açısından çok tembel başladık. Genelde 6 sayıyla oynayan Kalnietis'e daha fazla sayı attırdık. Bazı bölümlerde sayı atmalarına izin verdik." diye konuştu.

Nunnally'nin kritik anda attığı üçlükle maçın seyrini değiştirdiğini belirten tecrübeli antrenör, "Top kayıplarımız çok kötüydü. Nunnally'nin üçlüğü maçı değiştirdi ve güzel savunma yapmaya başladık. O anda rakibimizin de kazanmak için şansı vardı. Pazar günü Beşiktaş Sompo Japan maçı var. Yeni hikayemiz hızlı bir şekilde geliyor." ifadelerini kullandı.

James Nunnally ise yaptığı açıklamada "Çok hızlı, tempolu ve eğlenceli bir maç oldu bizim için. Sonuna kadar savaştık ve başardık." dedi.

Repesa: "Kritik bir anda konsantrasyonumuzu kaybettik"

EA7 Emporio Armani Milan Başantrenörü Jasmin Repesa ise hücumda ve savunmada kötü oynadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Üst üste kaybettiğimiz bir dönemde bu akşam daha iyiydik. Kritik bir anda konsantrasyonumuzu kaybettik. Hücumda ve savunmada kötü oynadık. Hatalar yaptık. Nunnally'nin üçlüğü facia oldu, o özel bir oyuncu. Takımımız gelişiyor umarım daha güzel günler göreceğiz. Bugün öz güvenimiz daha iyiydi. Çok az olumsuz anlarımız vardı. Fenerbahçe son 1 dakikada mola aldı ve geri geldiğimizde onu kullanamadık. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Taraftarlarının önünde güzel bir galibiyet aldılar."