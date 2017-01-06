Fenerbahçe sürprize izin vermedi
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FENERBAHÇE SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ

Fenerbahçe sürprize izin vermedi

Temsilcimiz Fenerbahçe, EA7 Emporio Armani Milan'ı 86-79 yenmeyi başardı.

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Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını 86-79 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, 10. galibiyetini elde ederken, İtalya temsilcisi ise 12. mağlubiyetini aldı.

İlk dakikada her iki ekip de sayı bulmakta zorlandı. Sonraki bölümde çekişme yaşanırken 5. dakika 7-7 beraberlikle geçildi. 6. dakikada Ahmet Düverioğlu'nun sayılarıyla 9-7 öne geçen Fenerbahçe, Kalinic'in basketiyle 7. dakikada farkı 5 sayıya (14-9) çıkardı. Kalnietis'in basketiyle 9. dakikada 16-16 beraberliği sağlayan EA7 Emporio Armani Milan, ilk çeyreği de 19-18 üstün geçti.

Çekişmeli geçen ikinci çeyrekte Nunnally ve Sloukas'ın kritik üç sayılık basketleriyle rakibinin üstünlük kurmasına izin vermeyen Fenerbahçe, 8. dakikada farkı 5 sayıya yükseltti (37-32). Periyodun son bölümünde savunmada daha etkili oynayan ve İtalyan ekibinin sayı bulmasını engelleyen sarı-lacivertliler, son saniyede Kalnietis'in üç sayılık basketini engelleyemese de soyunma odasına 41-40 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan EA7 Emporio Armani Milan, 7-0'lık serinin ardından üstünlüğü ele geçirdi ve 23. dakikada skoru 50-44 yaptı. Udoh ve Datome'nin sayılarıyla toparlanan ve farkı azaltan Fenerbahçe, Datome'nin üçlüğüyle 28. dakikada skoru 56-56 yaptı ve Udoh'un pota altından bulduğu sayıyla yeniden öne geçti (58-56). İtalyan ekibinin hücumda yaptığı hataları hızlı hücumlarla değerlendirmeyi başaran Fenerbahçe, çeyreğin son dakikalarında savunma direncini arttırıp mücadelenin bu bölümünü 63-58 galip tamamladı.

Son çeyreğe iyi başlayan taraf EA7 Emporio Armani Milan oldu. İlk sayısını Hickman'ın üçlüğüyle elde eden İtalya temsilcisi, 35. dakikada skoru 71-71'e getirdi. Kısa sürede 5 sayı üreterek yeniden öne geçen Fenerbahçe, son dakikasına 1 sayı önde girdiği mücadeleyi 86-79 kazandı.

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Bogdan Bogdanovic, uzun bir aradan sonra EA7 Emporio Armani Milan maçıyla sahalara döndü.

Sarı-lacivertli taraftarlar, İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis Fethi Sekin'in fotoğrafının yer aldığı dövizleri göstererek, uzun süre "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratı yaptı.

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Matej Boltauzer (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya)

Fenerbahçe: Ali Muhammed 11, Bogdanovic, Kalinic 10, Datome 17, Udoh 18, Sloukas 8, Nunnally 19, Vesely 2, Ahmet Düverioğlu 1, Antic

EA7 Emporio Armani Milan: Abass, Kalnietis 20, Dragic 3, Raduljica 12, Macvan 6, Mclean 12, Fontecchio 4, Cinciarini 2, Simon 5, Hickman 15

1. Periyot: 18-19

Devre: 41-40

3. Periyot: 63-58

5 faulle çıkan: 39.58 Simon (EA7 Emporio Armani Milan)

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