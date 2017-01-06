5. etapta zafer Sebastien Loeb'ün
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5. ETAPTA ZAFER SEBASTİEN LOEB'ÜN

5. etapta zafer Sebastien Loeb'ün

Beşinci etabı, otomobil kategorisinde Fransız Loeb, motosiklet sınıfında ise Büyük Britanyalı Sunderland birinci tamamladı.

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38. Dakar Rallisi'nin 5. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet sınıfında ise Büyük Britanyalı Sam Sunderland kazandı.

Paraguay, Bolivya ve Arjantin'in ortak düzenlediği 2017 Dakar Rallisi'nin 5. etabı, Bolivya'nın Tupiza ile Oruro kentleri arasındaki 447 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 2 saat 24 dakika 3 saniyelik derecesiyle Peugeot Total takımından Sebastien Loeb elde etti. Dünya Ralli Şampiyonası'nı (WRC) 9 kez kazanan Fransız sürücünün, 44 saniye arkasındaki Nani Roma 2'nci, bir dakika 31 saniye gerisindeki Stephane Peterhansel ise 3'üncü oldu.

WRC otomobil kategorisinde 6 şampiyonluğu bulunan Peterhansel, böylece genel klasmanda liderliği ele geçirdi. Organizasyonda ikinci kez etap birinciliğine ulaşan Loeb ise 1:09 dakika geriden 2'nciliğe yerleşti.

Motosiklette yeni lider Sunderland

Motosiklet kategorisinde ilk sırayı, 2 saat 21 dakika 51 saniyelik zamanıyla Red Bull KTM takımından Sam Sunderland elde etti.

Büyük Britanyalı pilotu, 7:07 dakika geriden Paulo Gonçalves, 7:29 dakika geriden de Adrien van Beveren izledi.

Sunderland böylece en yakın rakibinin 12 dakika önünde genel klasman liderliğine yükseldi.

Dakar Rallisi'nin 6. etabı, Bolivya'nın Oruro ile La Paz kentleri arasındaki 513 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 14 Ocak'ta Arjantin’in başkenti Buenos Aires'te son bulacak.

Genel klasman

Dakar Rallisi'nin 5. etabı sonunda, otomobil ve motosiklet kategorilerinde genel klasmanın ilk 3 sırası şöyle:

Otomobil

  Sürücü Ülke Araç Süre
1 Stephane Peterhansel Fransa Peugeot 14:02:58 saat
2 Sebastien Loeb Fransa Peugeot 1:09 dakika
3 Cyril Despres Fransa Peugeot 4:54 dakika

Motosiklet

  Sürücü Ülke Araç Süre
1 Sam Sunderland Büyük Britanya KTM 15:22:05 saat
2 Pablo Quintanilla Şili Husqvarna 12:00 dakika
3 Adrien van Beveren Fransa Yamaha 16:07 dakika
 
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