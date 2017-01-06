TERÖRE KARŞI TEK YÜREK OLDULAR

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya’da aynı otelde sürdüren Osmanlıspor, Beşiktaş ve Antalyaspor saha ortasında hep birlikte açtıkları dev Türk bayrağıyla birlik beraberlik mesajı verdi.

Sezonun ikinci yarısına hummalı bir şekilde hazırlanan Başkent ekibi günü çift antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki antrenman yaklaşık olarak 1,5 saat sürdü. Çalışmalara Senegal Milli Takımı’nda bulunan Ndiaye katılmazken tedavi süreci devam eden Rusescu takımdan ayrı çalıştı. Isınma koşusuyla başlayan akşam antrenmanı istasyonda yapılan koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra iki takım halinde hücum ve savunmaya yönelik taktik çalışması yapan Mor-Sarılılar yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Diaby’e sürpriz kutlama

Osmanlıspor’un defans oyuncusu Alassane Diaby 22 yaşına girdi. Akşam antrenmanının ardından Malili oyuncu, kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını takım arkadaşlarıyla birlikte üfledikten sonra takım kaptanı Erdal Kılıçaslan’ın elinden pastasından yedi. Genç oyuncu daha sonra yönetici, teknik heyet, oyuncu ve personelin kutlamasını kabul etti.

Teröre karşı tek yürek oldular

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya’da aynı otelde sürdüren Osmanlıspor, Beşiktaş ve Antalyaspor saha ortasında hep birlikte açtıkları dev Türk bayrağıyla birlik beraberlik mesajı verdi.

Antalya Belek Regnum Carya Otel’de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını yapan Osmanlıspor, Beşiktaş ve Antalyaspor’un yönetici, teknik heyet, oyuncu ve personeli dev Türk bayrağı etrafında bir araya geldi. Üç ekip akşam antrenmanı öncesi saha ortasında hep birlikte toplanarak yaşanan terör saldırına karşı birlik beraberlik mesajı verdi.