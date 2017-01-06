MANİSASPOR'DA HEDEF İLK 6!

TFF 1. Lig'de mücadele eden Manisaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, ligin ikinci bölümünde kendilerini ilk 6'ın içine atmaya çalışacaklarını belirtti.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Manisaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, ligin ikinci bölümünde kendilerini ilk 6'ın içine atmaya çalışacaklarını belirtti.

Karafırtınalar, yaptığı açıklamada, Antalya'da ikinci devre hazırlıklarının devam ettiğini kaydederek, "İkinci devre saha şartları biraz daha ağırlaşacak. Soğukların ardından sıcaklar da fazlalaşacak. Lige tutunmuş olduğumuza inanıyorum. Bundan sonraki hedefimiz üst sıralarda yerimizi daha çok pekiştirip, ilk 6nın içine kendimizi atmaya çalışmak olacak." ifadelerini kullandı.

Göreve geldiklerinde takımın üzerinde ciddi bir baskı olduğunu aktaran Sait Karafırtınalar, "Bu, her geçen hafta daha da azaldı. Taraftarımız takımımıza güvenmeye başladı. Bunun takımın oynadığı futbol, verdiği mücadele ile alakası olduğunu düşünüyorum. Taraftarımızın olduğu kadar Manisadaki yerel yönetimlerin de desteğine ihtiyacımız var. Manisaspor bu şehrin meselesi olmalı." değerlendirmesinde bulundu.