Trabzonsporlu oyuncu ameliyat edildi
﻿
Site İçi Arama
﻿

TRABZONSPORLU OYUNCU AMELİYAT EDİLDİ

Trabzonsporlu oyuncu ameliyat edildi

Trabzonsporlu futbolcu Bero ameliyat edildi.

334 Okunma

Trabzonspor'da, sakatlığı bulunan Slovak futbolcu Matus Bero'nun Almanya'da ameliyat edildiği bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcunun ligin ilk yarısında oynanan Galatasaray maçında yaşadığı sakatlık sonrası sağ diz dış menisküsünde yırtık tespit edildiği anımsatılarak, oyuncuya uygulanan tedaviler sonucu ligin ilk devresini tamamladığı ifade edildi.

Açıklamada, Slovak futbolcunun Antalya Belek'te devam eden kampta ağrılarının arttığına işaret edilerek, "Oyuncumuza dün gittiği Almanya’nın Berlin kentinde kulüp doktorumuz Ufuk Şentürk’ün de katılımıyla artroskopik ameliyat yapılmıştır. Pazartesi günü takımımızın Antalya kampına katılacak olan Bero'nun rehabilitasyonuna hemen başlanacak olup en kısa sürede sahalara dönmesi beklenmektedir." denildi.

ETİKETLER #Trabzonspor
Trabzonspor'a Senegalli forvet
Fenerbahçe, Arda Turan ve Aziz Yıldırım
Ersun Yanal'dan kalecilere özel ilgi
Mas ve Pereira resmen Trabzonspor'da
Trabzonspor'dan Mas açıklaması
Tribün liderleri Konya'da buluşacak
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿