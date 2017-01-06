Karabükspor'da transfer çalışmaları
﻿
Site İçi Arama
﻿

KARABÜKSPOR'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI

Karabükspor'da transfer çalışmaları

Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Gül, transfer çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

373 Okunma

Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, transfer çalışmalarına ilişkin, "Sağ bek transferi, görüştüğümüz oyuncunun kulübüyle ilgili sıkıntı aşılırsa gerçekleşecek." dedi.

Gül, yaptığı açıklama, teknik direktör Igor Tudor'un önderliğinde hem kamp hem de transfer çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

Yeni transferleri Yevhen Seleznyov ve Oleksandr Rybka'nın Antalya'daki kampa katıldığını belirten Gül, şunları kaydetti:

"Takıma uyum sağlamaya çalışıyorlar. Her ikisi de tecrübeli oyuncular. Bu uyumu kısa sürede sağlayarak başarılı olacaklar. Yönetim ve diğer oyuncu arkadaşları kendilerine her türlü desteği veriyor. Tudor'un görüşleri doğrultusunda bir oyuncuyla görüşüyoruz. Sağ bek transferi, görüştüğümüz oyuncunun kulübüyle ilgili sıkıntı aşılırsa gerçekleşecek. Bunun dışında kamp çalışmasına göre yine transfer çalışmalarını yön vereceğiz."

ETİKETLER #K Karabükspor
Tudor'dan Traore açıklaması
Karabükspor'da yeni transferler kampta
Tribün liderleri Konya'da buluşacak
İşte 5 haftalık program
Türkiye'den 20 isim Afrika'ya gidiyor
Rıdvan Dilmen'den özel açıklamalar
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿