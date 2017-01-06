"Wolfsburg, benim için büyük çaba harcadı"
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"WOLFSBURG, BENİM İÇİN BÜYÜK ÇABA HARCADI"

"Wolfsburg, benim için büyük çaba harcadı"

Milli futbolcu Yunus Mallı: "Beni kadrolarına katabilmek için büyük çaba harcadılar"

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımı Mainz 05'ten yine bu ligde mücadele eden Wolfsburg'a transfer olan milli futbolcu Yunus Mallı, kariyeri için iyi düşünülmüş bir adım attığını söyledi.

Yunus Mallı, Wolfsburg ekibinin devre arası kampını sürdürdüğü İspanya'nın La Manga kentinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yeşil-beyazlı takıma transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten 24 yaşındaki futbolcu, "Beni kadrolarına katabilmek için büyük çaba harcadılar. Wolfsburg'a transferimin, gelişimim ve kariyerim açısından iyi bir adım olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Transferinin hızlı bir şekilde gerçekleşmesinden dolayı iki kulübe de teşekkür eden Yunus, "Mainz 05'ten iyi bir şekilde ayrılmak benim için önemliydi, çünkü orada çok güzel bir dönem geçirdim." yorumunu yaptı.

Yeni takımında iyi bir şekilde karşılandığını dile getiren milli futbolcu, takıma en kısa sürede adapte olarak, faydalı olmak istediğini aktardı.

Alman ekibinin Fransız teknik direktörü Valerien Ismael de, Yunus Mallı'nın transferiyle takımın daha da güçlendiğini kaydetti.

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