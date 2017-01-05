Fenerbahçeli oyuncuya 3 maç ceza
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FENERBAHÇELİ OYUNCUYA 3 MAÇ CEZA

Fenerbahçeli oyuncuya 3 maç ceza

TBF Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Nikola Kalinic'e 3 maç men cezası verdi.

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Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Spor Toto Basketbol Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Nikola Kalinic'e 3 maç men cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre kurul, ligde Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında oynanan maçta hakemin üzerine yürüyen ve olumsuz ifadeler kullanan Nikola Kalinic'in 3 maç men ve 5 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Spor Toto Basketbol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray Odeabank ise Darüşşafaka Doğuş ile oynanan maçta taraftarlarının kötü tezahüratı gerekçesiyle 10 bin lira para cezası aldı.

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