''ETO'O İŞİ BUGÜN YARIN BELLİ OLUR''

Antalyaspor teknik direktörü Rıza Çalımbay TRTSPOR'daki Kamp Günlüğü programında Mutlu Ulusoy'un sorularını yanıtladı.

Çalımbay, "kamp iyi geçiyor bir iyi bir ilk yarı geçirdik önemli olan ikinci yarıda da aynı performansı göstermek, ikinici yarı fikstür dezavantajımız var. Gaziantepspor ile oynayacağız, kampı her türlü takviyeyi yaparak değerlendirmek istiyoruz." dedi.

3-4 bölgeye oyuncu alacağız

''Devre arası oyuncu transferi zor, genelde oynamayan oyuncular almaya çalışıyoruz. Bek ihtiyacımızı Salih Dursun ile kapattık. Kanat, forvet ve bir önlibero istiyoruz. 3-4 tane isim var, toplam 4 - 5 transfer yapacağız. Bu transferlerin kampa yetişmesi zor, belki ikinci yarı başladıktan sonraki 2 ve 3. haftalarda değerlendireceğiz. İlk yarı çok pozisyona giriyorduk ancak değerlendiremiyorduk o bölgelere iyi oyuncular almamaz gerekiyor. Gol yollarındaki eksikliklerimiz üzerine çalışıyoruz."

Eto'o gidecek mi, kalacak mı?

''Gitmek isteyeni zorla tutmam eğer görüşmüşse zaten tutmam, hatta elimden geleni yaparım ama Eto'o'nun gitmesini istemem. Bu transfer artık yönetimle Eto'o arasında, bu işin en geç yarın bitmesi gerekiyor. Bu transfer benim canımı sıkıyor. Zor maçlarımız var ikinci yarıda kalacak mı gidecek mi onunla mı uğraşacağız.''

''Henüz net bişey yok Eto'o'yu isteyen başka takımlar da var. Eto'o da gitmek isteyebilir, kariyerini iyi bir takımda bitirmek isteyebilir, ancak bu iş bizden çıktı. En önemli şey Eto'o gitmek istiyor mu? Büyük ihtimalle bugün yarın belli olur. Eğer Beşiktaş'a giderse iyi işler yapacağını düşünüyorum. Büyük takımlara gittiğinde iyi bir hava yakalayacak."

"Beşiktaş'ta olsam Necip'i vermem"

"Eto’o'ya hak da veriyorum ancak burada da bir kulüp var bu kulübe de saygı duyulması gerekiyor. Eto'o olayı olmadan Kerim Frei'ı zaten istemiştim. Ömer Şişmanoğlu, Beşiktaş’ta fazlaysa onu da almak isteriz forvete ihtiyacımız var. Necip'i istemedik ama ben Beşiktaş'ta olsam Necip'i vermem Beşiktaş da vermez."

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Gökhan Gönül'e yapılanlara üzüldüğünü belirten tecrübeli teknik adam, "böyle tepki verilmemesi gerekiyor, bunlar futbolun içinde var." dedi.

Yeni tesislerden övgüyle bahseden Çalımbay, Antalyaspor’da mutlu ve huzurlu olduğunu seneye hedefin Avrupa olacağını söyleyerek sözlerini sonlandırdı.