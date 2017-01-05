BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ TURLADI

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Hapoel Beer-Sheva, Maccabi Tzur Shalom'u 2-0 yenerek İsrail Eyalet Kupası'nda son 16 turuna kaldı.
İsrail Birinci Ligi'nin lideri Hapoel Beer-Sheva, İsrail Eyalet Kupası'nın son 32 turunda, 3. lig ekibi Maccabi Tzur Shalom'u ağırladı.
Karşılaşmayı, Melikson'un 55 ve Ghadir'in 61. dakikada attığı gollerle 2-0 kazanan Hapoel Beer-Sheva, kupada son 16 turunda yükseldi.
Hapoel Beer-Sheva, 16 Şubat'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Beşiktaş'ı konuk edecek.