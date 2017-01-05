Yunus'un yeni adresi belli oldu
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YUNUS'UN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Yunus'un yeni adresi belli oldu

Milli futbolcumuz Yunus Mallı Wolfsburg'a transfer oldu.

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Bu sezon Mainz 05 forması altında 8 gol ve 8 asiste imza atan Yunus Mallı'nın kontratında 2017 yazında 10 milyon avro bedelle serbest kalır maddesi bulunuyordu.

Bu yıl Bundesliga'da zor günler geçiren Wolfsburg, geçtiğimiz günlerde Julian Draxler'ı Paris Saint-German'a satmıştı. Yeşil beyazlı ekip, Yunus için Mainz kulübüne 12 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Valerien Ismail'in çalıştırdığı ekip böylelikle Draxler'den boşalan oyun kurucu açığını milli futbolcumuz Yunus Mallı ile kapatmış oldu.

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