YUNUS'UN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Bu sezon Mainz 05 forması altında 8 gol ve 8 asiste imza atan Yunus Mallı'nın kontratında 2017 yazında 10 milyon avro bedelle serbest kalır maddesi bulunuyordu.

Bu yıl Bundesliga'da zor günler geçiren Wolfsburg, geçtiğimiz günlerde Julian Draxler'ı Paris Saint-German'a satmıştı. Yeşil beyazlı ekip, Yunus için Mainz kulübüne 12 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Valerien Ismail'in çalıştırdığı ekip böylelikle Draxler'den boşalan oyun kurucu açığını milli futbolcumuz Yunus Mallı ile kapatmış oldu.