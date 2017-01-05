OSMANLISPOR'DA KEYİFLER YERİNDE

Bu sezon ülkemizi Avrupa Ligi’nde de çok iyi bir şekilde temsil etme başarısı gösteren Süper Lig’in flaş ekiplerinden Osmanlıspor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

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Bu sezon ülkemizi Avrupa Ligi’nde de çok iyi bir şekilde temsil etme başarısı gösteren Süper Lig’in flaş ekiplerinden Osmanlıspor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

Başkent ekibi, 5 Ocak’ta başlayıp 12 Ocak’ta son bulacak kamp için Antalya Belek’te bulunan Regnum Carya Otel’i tercih etti. Bugün öğlenden sonra kampın yapılacağı otelde toplanan Mor-Sarılılar, akşam saatlerinde ise Sentido Zeynep Golf Otel’in sahasında ilk antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenmana oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra çeşitli pas organizasyonları denendi.

Dar alanda top kapma çalışması yapan Mor-Sarılı ekip, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Sakatlığından dolayı tedavisi devam eden golcü oyuncu Raul Rusescu takımdan ayrı fizyoterapist nezaretinde koşu yaptı.

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ŞAMPİYON, ANTRENMAN İZLEDİ

Sezonun ikinci yarısı için bugün hazırlıklara başlayan Başkent ekibinin antrenmanını Mor-Sarılı ekibin lisanslı sporcusu Kenan Sofuoğlu da izledi.

Antrenman sahasına kulüp Genel Menajeri Ender Yurtgüven ve kulüp yöneticisi Cenk Karayel ile birlikte gelen Dünya Supersport şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu antrenmanı izledikten sonra Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile saha kenarında bir süre sohbet etti.