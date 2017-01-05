Etimesgut Belediyespor devre arasında güçlendi!
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ETİMESGUT BELEDİYESPOR DEVRE ARASINDA GÜÇLENDİ!

Etimesgut Belediyespor devre arasında güçlendi!

İkinci yarı öncesi kamp çalışmalarını Antalya’da sürdüren Başkent ekibi, hazırlıklarının sonuna geldi.

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Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Etimesgut Belediyespor, ilk yarıyı 22 puanla 11. sırada bitirdi. İkinci yarı öncesi kamp çalışmalarını Antalya’da sürdüren Başkent ekibi, hazırlıklarının sonuna geldi.

Sezon sonu hedefini Play-Off olarak belirleyen Etimesgut Belediyespor, bu parola doğrultusunda seçtiği rakiplerle hazırlık maçları yaptı.

4 hazırlık maçı

Başkent ekibi, oynadığı özel maçlarda Erzurum BB 2-1, Silivrispor’u 4-2 yenerken Keçiörengücü’ne de 2-1 yenildi. Etimesgut Belediyespor, Hacettepe karşı oynadığı karşılaşma, 2-1 yenik devam ederken elektrikler kesildiği için maça devam edilemedi.

7 transfer birden

Hedef doğrultusunda transfere yönelen Başkent ekibi, 7 futbolcu ile el sıkıştı. Etimesgut Belediyespor, Hacettepe’den stoper Veli Ortakçı, Kastamonu 1966’dan stoper Gürkan Alver ve Fatih Selimhan Solmaz, Orhangazispor’dan Kaleci Hüseyin Kul, Çaykur Rizespor’dan Kaleci Mert Kuleli ve Muhammet Emin Balcılar ve Kocaeli Birlikspor’dan sol kanat oyuncusu Emre Öztürk ile ikinci yarı öncesi sözleşme imzaladı.

Yarın dönüyor

Etimesgut Belediyespor, Antalya’daki kamp programının sonuna geldi. Yarın Ankara’ya dönecek ekip, çalışmalarına tesislerinde sürdürecek. Başkent ekibi, ikinci devrenin ilk maçında Tokatspor’a konuk olacak.

  • KLASSPOR ÖZEL HABER
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Cem
5 Ocak 201723:04
Etimesgut belediyespor a forvet oyuncusu lazım forvet
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