YENİ TRANSFER ATTI, GENÇLER KAZANDI...

Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Adanaspor’la karşılaşan Gençlerbirliği, sahadan 1-0’lık üstünlükle ayrıldı. İlk yarıda yeni transfer Jonathan Ring’in golüyle öne geçen Gençlerbirliği, kalesini gole kapatarak sahadan galip ayrılmasını bildi. Maçta Gençlerbirliği’nde Hopf - Ahmet Oğuz(54.dk Mahmut)- Kulusic- Palitsevich (46.dk Ferhat- Uğur(46.dk Halil İbrahim - Scekic - Matei - Milinkovic – Serdar(46.dk Owusu)- Jonathan – Vedat(59.dk Serdarcan) forma giydi.
Adanaspor, karşılaşmaya Hayrullah, Digao, Ramos, Renan F., Emre Uğur, Bekir, Koman, Cem, Ahmet Dereli, Edgar 11’i ile başladı. Teknik Direktör Levent Şahin ikinci yarıda Ahmet Bahçıvan, Samican, Yusuf Fırat, Magaye, Ronei’iye şans verdi.
Maçtan dakikalar:
21' Marko Milinkovic ceza sahası dışında yerde kaldı. Kazanılan serbest vuruşu Marko kullandı. Top savunmadan döndü.
33' Ahmet Oğuz sağ kanattan topu getirdi. İçeriye yapılan ortaya Jonathan Ring sert vurdu ve top ağlara gitti. Gençlerbirliği 1-0 öne geçti.
35' Sağ kanattan Matei'nin sürüklediği atakta topla Serdar buluştu.Çapraz pozisyonda Serdar sert vurdu ancak savunmaya çarpan top gol olmadı
40' Serdar ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Çapraz pozisyonda şutunu kaleci son anda çıkardı.
4 8' Vedat Muriqi ceza sahası dışından vurdu, top üstten auta çıktı.
53' Samuel Owusu 'nun kaptığı topu Vedat Muriqi ceza sahası içinde kontrol etti. Vedat'ın şutu kalecide kaldı.
75' Samuel Owusu ceza sahası dışından vurdu. Kaleci uzandı ve topu kontrol etti.
83' Jonathan Ring ceza sahası dışından vurdu, top üstten auta çıktı.
90' Mahmut Bilir sağ çaprazdan sert vurdu. Top az farkla auta çıktı.
Maçta başka gol olmadı ve Gençlerbirliği ilk hazırlık maçından 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.