ATLETİCO'YU ZİRVEDE TUTAN İSİM: SİMEONE

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından geçtiğimiz yılın kulüpler düzeyinde en iyi teknik direktörü unvanına layık görülen Diego Simeone, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'deki başarılı kariyeriyle dikkati çekiyor.

Futbolculuk yıllarındaki enerjik yapısından dolayı "El Cholo" lakabıyla bilinen Arjantinli teknik adam, 23 Aralık 2011'de imza attığı Atletico Madrid ile ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

Thibaut Courtois, Diego Godin, Arda Turan ve Diego Costa gibi futbolcuların yer aldığı kadrosuyla Barcelona ve Real Madrid'e rağmen başkent ekibini 2013-2014'te La Liga şampiyonluğuna taşıyan 46 yaşındaki çalıştırıcı, Atletico'ya tarihinin en başarılı sezonunu yaşattı.

"Benim hayatta kanıtlamam gereken bir şey yok sözüne katılmıyorum. Bir insanın ölene kadar kendini göstermesi lazım." ifadesiyle ön plana çıkan Simeone, Atletico Madrid ile İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı da kazanma başarısı gösterdi.

İlk sezonda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu

Atletico Madrid'e gelir gelmez büyük bir değişim yaşatan Diego Simeone, başkent ekibiyle 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni kazanarak teknik direktörlük kariyerindeki ilk uluslararası başarısını elde etti.

O dönem milli futbolcu Arda Turan'ı da kadrosunda bulunduran Madrid temsilcisi, Avrupa Ligi final karşılaşmasında bir diğer İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu 3-0 yenerek 2010'un ardından bu kupayı 2. kez müzesine götürdü.

Atletico Madrid'i 18 yıl sonra şampiyon yaptı

Oynattığı savunma ağırlıklı futbol ile Atletico'yu gol atılması zor bir takıma dönüştüren Simeone, başkent ekibini 18 yıl sonra La Liga şampiyonluğuna ulaştırarak adını kulüp tarihine yazdırdı.

Arjantinli teknik adamla 2013-2014'te tarihinin en başarılı sezonunu yaşayan Atletico Madrid, topladığı 90 puanla en yakın takipçileri Barcelona ve Real Madrid'in önünde ligi zirvede tamamladı.

Madrid temsilcisi, 1995-1996 sezonunda Sırp teknik direktör Radomir Antic yönetiminde Simeone'nin de yer aldığı takımla La Liga şampiyonluğuna uzanmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez final

Atletico Madrid, Arjantinli teknik direktör Simeone yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez final oynama başarısı gösterdi.

Başkent ekibi, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında futbolun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda şampiyonluğu Real Madrid'e kaptırdı.

Futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan 2. isim

Diego Simeone, Luis Aragones'in ardından Atletico Madrid'de futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan 2. isim oldu.

Futbolculuk döneminde orta sahadaki agresif oyunuyla bilinen Arjantinli teknik adam, Atletico'nun 1995-1996 sezonunda La Liga şampiyonluğuna ulaştığı kadroda yer almıştı. Simeone, söz konusu sezonda başkent ekibiyle Kral Kupası şampiyonluğu da yaşamıştı.

La Liga'da 3 kez en iyi teknik direktör seçildi

Karşılaşma esnasındaki heyecanını futbolcularına motivasyon olarak yansıtabilen Diego Simeone, 2011'den beri görev yaptığı İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) üç kez en iyi teknik direktör unvanına layık görüldü.

"Maç maç düşünme" felsefesini İspanya'da en iyi uygulayan teknik adam olarak bilinen Arjantinli çalıştırıcı, La Liga'da şampiyonluğa ulaştıkları 2013-2014 sezonunun yanı sıra 2012-2013 ve 2015-2016'da en iyi teknik direktör ödülünün sahibi oldu.

Giyim tarzı ve taraftarla iletişimi dikkat çekiyor

Diego Simeone, teknik direktörlük kariyerine futbol hayatını sonlandırdığı Arjantin'in Racing ekibinde başladı.

Bu takımda kısa bir süre görevde kalan Arjantinli teknik adam, daha sonra Estudiantes'in başına geçti. Juan Sebastian Veron'un kaptanlığını üstlendiği Estudiantes'i 2006'da Açılış Ligi şampiyonluğuna ulaştıran Simeone, 2008'de ise Radamel Falcao'nun kadrosunda yer aldığı River Plate ile Kapanış Ligi şampiyonluğu elde etti.

Yaklaşık bir yıl da ülkesinin San Lorenzo takımında görev yapan deneyimli teknik adam, 2011'de İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Catania ile anlaştı. Sicilya temsilcisinde yarım sezon görev yapan Arjantinli çalıştırıcı, Racing takımında geçirdiği kısa bir dönemin ardından aynı yılın aralık ayında Atletico Madrid'in başına geçti.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te doğan Simeone, giyim tarzı ve taraftarlarla olan ilişkisiyle dikkati çekiyor.

Maçlara siyah takım elbise ve gömlekle çıktığı için Avrupa basını tarafından "karizmatik, mafya babası" yakıştırmaları yapılan Arjantinli teknik direktör, maç esnasında taraftarlarla iletişim kurarak takıma desteğin arttırılmasına yardım ediyor.

Medya tarafından saygı duyulan bir teknik adam olarak bilinen Simeone'nin 3 oğlu da babalarının izinden gidiyor. Arjantin'in River Plate takımında kariyerine başlayan Simeone'nin büyük oğlu Giovanni, Serie A ekiplerinden Genoa'da forma giyiyor. Arjantinli teknik adamın diğer oğlu Gianluca, River Plate altyapısında mücadele ediyor. Diego Simeone'nin yine River Plate altyapısında yetişen Giuliano adında küçük bir oğlu daha bulunuyor.