Ademola Lookman Everton'da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, İngiliz genç forvet oyuncusu Ademola Lookman'ı renklerine bağladı.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Everton, İngiltere Birinci Lig takımlarından Charlton Athletic forması giyen 19 yaşındaki Lookman ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Liverpool temsilcisinin kasasından bu transfer için 11 milyon sterlin çıkarken, bu rakam Birinci Lig futbolcusuna verilen en yüksek bonservis bedeli oldu.

20 yaş altı milli takımlarda 8 kez forma giyen Lookman, bu sezon Charlton Athletic ile çıktığı 21 lig maçında 5 kez rakip fileleri havalandırdı.