"BİZ ZATEN İLK YARININ ŞAMPİYONUYUZ"

TRT Kent Radyo İstanbul'da her gün yayınlanan "Ahmet Fisunoğlu ile Spor Kulübü" programına telefonla bağlanan Medipol Başakşehir Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ önemli açıklamalarda bulundu.

Gümüşdağ, Başakşehir Spor Kulübü'nde futbolculara olan ödemeleri 1 Aralık 2016 tarihinden itibaren Türk Lirası üzerinden yapılmaya başlandığını belirterek bu sistemin bundan sonra kendi kulüplerinde böyle devam edeceğini söyledi. Göksel Gümüşdağ, “Biz futbolcularımıza alacaklarını TL üzerinden ödeme yapacağız, futbolcular hangi para birimini ülkelerinde kullanmak isterlerse bu onların tasarrufudur" dedi.

Gümüşdağ böylelikle Cumhurbaşkanımızın istediğini de futbolun bu diliminde uygulamaya başladıklarını sözlerine ekledi.

Şampiyonluk yarışına da değinen Gümüşdağ, ligin ikinci yarısında ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek , “Biz zaten ilk yarının şampiyonuyuz" dedi. Gümüşdağ gerçekçi hedeflerinin ne olduğunu ancak 25 ile 28’inci haftalar içinde görebileceklerini de vurguladı.

Transferler konusuna da değinen Gümüşdağ, Emre ve Mossoro’nun alternatifini 21 yaşındaki genç İrfan Can ile bulduklarını, Egemen’in de katılımıyla birlikte takımın tecrübe kazandığını belirtti.

Ayrıca Gümüşdağ; “Bizim öncelikle hedefimiz ilk üçün içerisinde olmak... Biz küçük bütçelerle büyük hayaller kuran bir takımız. Başakşehir ekibinin doğru temeller üzerine oturduğunu söyleyebilirim. Bizim öncelikli hedefimiz şampiyonluk değil ligin futbol oynamaya çalışan ve sevilen bir takımı olmak…”



