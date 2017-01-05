El parmak kemiğinde kırık!
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EL PARMAK KEMİĞİNDE KIRIK!

El parmak kemiğinde kırık!

Sol el beşinci parmak kemiğinde kırık tespit edilen sarı-kırmızılı kalecinin tedavisine başlandı.

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Sezonun ikinci bölümüne Antalya'da hazırlanan Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın el parmağında kırık olduğu açıklandı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, dün akşam gerçekleştirilen antrenmanda parmağı çıkan ve ilk müdahalesi kulüp doktoru Yener İnce tarafından sahada gerçekleştirilerek parmağı yerine oturtulan Fernando Muslera'nın, tomografi tetkiklerinin tamamlandığı bildirildi.

Yapılan tetkiklerin ardından sol el beşinci parmak kemiğinde kırık tespit edilen oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

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