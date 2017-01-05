Ankaragücü üzüldü, Hacettepe sevindi!
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ANKARAGÜCÜ ÜZÜLDÜ, HACETTEPE SEVİNDİ!

Ankaragücü üzüldü, Hacettepe sevindi!

Başkentin iki ekibi Ankaragücü ve Hacettepe, kozlarını Antalya’da paylaştı.

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İkinci yarı öncesi çalışmalarını sürdüren Başkentin iki ekibi Ankaragücü ve Hacettepe, kozlarını Antalya’da paylaştı.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta lider durumda bulunan Sarı-Lacivertliler ile Beyaz Grup’ta mücadele eden Mor-Menekşeler’in karşılaşmasında, gülen taraf 4-3’lük skorla Hacettepe oldu.

Bu müsabaka ile Antalya’da hazırlık programının sonuna gelen iki ekip, yarın Ankara’ya dönmeyi planlıyor.

Bu önemli randevuda, Hacettepe’nin gollerini Mustafa Serkan Koparan (2), Noyan Öz ve Tuğrul Başkan atarken Ankaragücü’nün gollerini Erhan Şentürk, Cenk Kaplan ve Enes Kubat kaydetti.

İkinci devrenin ilk maçında Ankaragücü, Aydınspor 1923’e, Hacettepe ise Nazilli Belediyespor’a konuk olacak.

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