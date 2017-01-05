Erhan Kartal Gaziantep BŞB'de
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ERHAN KARTAL GAZİANTEP BŞB'DE

Erhan Kartal Gaziantep BŞB'de

TFF 1.Lig takımlarında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Erhan Kartal'ı kiraladı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Aytemiz Alanyaspor'dan Erhan Kartal'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün basın sözcüsü İbrahim Açıkgöz, yaptığı açıklamada, ara transfer dönemi kapsamında bazı oyuncularla ve kulüplerle temas halinde olduklarını söyledi.

Bu kapsamda Aytemiz Alanyaspor'un genç defans oyuncusu Erhan Kartal ile temasa geçildiğini aktaran Açıkgöz, "Oyuncuyla ve kulübüyle anlaşma sağladık ve sezon sonuna kadar kiralık sözleşmeyi imzaladık. Oyuncumuz takımla beraber çalışmalara başladı." diye konuştu.

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