VOLKAN'DAN DÜNYA KUPASI YORUMU

Medipol Başkaşehir'in ve Milli Takımın başarılı kalecisi Volkan Babacan TRTSPOR ekranında Mutlu Ulusoy'un sorularını yanıtladı.

İşte Volkan Babacan'ın açıklamarından satır başları:

''Daha çok çalışmamız gerekiyor''

''İlk yarıyı istediğimiz, belki de hayal ettiğimizin ötesinde bitirdik, ama bunu çalışarak yaptık devamlı olarak düzenli olarak detaylara çok dikkat ederek yaptık. Bizim için iyi bir devre geçti şimdi bunu daha da iyiye götürebilmek, ligin sonunda yine üst sıralarda kalabilimek için daha çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz''

İlk yarı değerlendirmesi

Kulübün kurulduğu yılki sezonda çok defansif bir anlayışla sahadaydık. Hocamızın ilk önce dafans anlayışımızı oturtmak istedi. İlk sene biz de bunu başardık, çok fazla topla oynayan taraf değildik belki çok fazla gol atan bir takım değildik belki ama yine az gol yiyen mücadele eden sahada durduğu yeri iyi bilen bir takımdık. İkinci sene bunun biraz daha üzerine koymaya çalıştık, biraz daha topa sahip olan bir takım olmaya biraz daha atak oynamaya çalışan bir takım olmaya çalıştık, bir nebze bunu gerçekleştirdik; ama bu sene de çok farklı oldu bizim için daha çok top oynadığımız, daha çok pozisyona girdiğimiz, rakiplerin bize karşı topun arkasına geçtiği bir ilk yarı oldu''

Şampiyonluk yorumu

''Hem bireysel hem de takım olarak gelişme gösteriyoruz. Düşüşler olacak zaman zaman büyük çıkışlar da olacak ama biz bildiğimiz şeyi en iyi yapmak istiyoruz. Şampiyonluk için elimizden geleni, bütün arzumuzu isteğimiz sahaya yansıtacağız. Herkesin hayalidir şampiyonluk, büyük takımların önünden bitirirsek bu büyük bir gurur kaynağı olur bizim için, büyük bir özgüven kaynağı olur''

''Dünya Kupası'nda olacağımıza inanıyorum''

Tırnaklarımızla kazıyarak Avrupa Şampiyonası'na gittik, çok başarılı olamadık bu açık net. Avrupa Şampiyonası'nda yer aldık en önemlisi buydu. Türk Milli Takımı her turnuvada olmalı. Dünya Kupası'na iyi hazırlanıyoruz. Dünya Kupası'nda olacağımıza inanıyorum.

Başarılı kaleci hayallerini sezon sonuna bıraktığını söyleyerek sözlerini sonlandırdı.