Tahkim'den Bursaspor ve Beşiktaş'a ceza
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TAHKİM'DEN BURSASPOR VE BEŞİKTAŞ'A CEZA

Tahkim'den Bursaspor ve Beşiktaş'a ceza

Kurul, Bursaspor'a 105 bin, Beşiktaş'a ise 15 bin lira para cezası verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Bursaspor'a 105 bin, Beşiktaş'a ise 15 bin lira para cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Hukuk Müşavirliğinin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarına yaptığı itirazın kabul edildiği bildirildi.

TFF Tahkim Kurulunun, Beşiktaş'ın Bursaspor ile 10 Aralık 2016 tarihinde sahasında oynadığı lig maçında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle siyah-beyazlı kulübe 15 bin lira para cezası verdiği belirtildi. Aynı müsabakada çirkin ve kötü tezahüratta bulunulan kuzey kale arkası tribünde yer alan 107, 108, 407 ve 408 numaralı bloklara giriş yapan Beşiktaşlı seyircilerin ise elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildiği kaydedildi.

Bursaspor Kulübü, aynı karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 30 bin lira, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75 bin lirayla cezalandırıldı. Ayrıca, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 404, 405 ve 406 numaralı bloklara giriş yapan Bursasporlu seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildiği aktarıldı.

Bursaspor taraftarının uzun bir aranın ardından deplasmanda izlediği Beşiktaş-Bursaspor maçından sonra TFF Hukuk Müşavirliği, iki kulübü de PFDK'ya sevk etmiş, kurul, ceza tayinine yer olmadığına karar vermişti.
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