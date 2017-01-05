Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
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FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ İSTANBUL'DA

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Ukraynalı Olexandr Karavaev, İstanbul'a geldi.

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Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Ukraynalı Olexandr Karavaev, İstanbul'a geldi.

Tarifeli uçakla Kiev'den İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen 24 yaşındaki futbolcuyu, kulüp yetkilileri karşıladı.

Havalimanından alınarak konaklayacağı otele götürülen Ukraynalı futbolcu, bugün (05.01.2017) transfer işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçecek.

Karavaev'in, 6 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası hazırlık kampında takıma dahil olması bekleniyor.

Bonservisi Shaktar Donetsk'te bulunan ancak Zorya'da kiralık olarak forma giyen genç orta saha oyuncusu, bu sezon oynadığı 24 maçta 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti.

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