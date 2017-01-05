105 yaşındaki bisikletçiden rekor
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105 YAŞINDAKİ BİSİKLETÇİDEN REKOR

105 yaşındaki bisikletçiden rekor

Fransız Robert Marchand, 105 yaşında bisikletle bir saatte en uzun mesafe kateden kişi oldu.

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Fransız Robert Marchand, 105 yaşında bisikletle bir saatte en uzun mesafe kateden kişi oldu.

Üç yıl önce 26,927 kilometrelik derecesiyle 100 yaş üstü kategorisinde rekor kıran Marchand, Fransa'nın Saint-Quentin-en-Yvelines kasabasındaki bisiklet pistinde yeni bir deneme gerçekleştirdi.

Marchand, kendisine ait rekoru geliştiremedi ancak 22,547 kilometreyle "105 yaş üstü kategorisinde bir saatte en uzun mesafe kateden bisikletçi" olmayı başardı.

Büyük Britanyalı Bradley Wiggins, "bir saatte en uzun mesafe kateden bisikletçi" rekorunu, 54,526 kilometreyle elinde tutuyor.

 

 
 
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