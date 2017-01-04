BUZ PATENCİLERE UKRAYNA'DAN DESTEK

Ankara Yenimahalle Belediyesi Senkronize Buz Pateni Takımı, 13-15 Ocak tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Çalışmalarına Ekim ayında başlayan Senkronize Buz Pateni Takımı, 4 gün buz antrenmanı, 2 gün de kondisyon ağırlıklı çalışıyor.

Takım Antrenörü Bükre Karabulut, TRT'ye yaptığı açıklamada, şampiyona için hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladıklarını belirterek, artık tekrar antrenmanları yaptıklarını ve koreografi çalıştıklarını söyledi.

Şampiyonanın en büyük favorisinin kendileri olduğunun altını çizen Karabulut, yaşları 15 ile 19 arasında değişen sporcularından 12'sinin genç milli takımda da yer aldığını belirtti.

Bu arada antrenmanlarını ASKİ Spor Salonu’nda sürdüren Yenimahalle Belediyesi Buz Pateni takımı, geçtiğimiz günlerde Ukraynalı Antrenör Alissa Romanenko’yu misafir etti.

Ülkesinde şampiyonluklar yaşamış Romanenko, 3 gün boyunca tecrübelerini genç patencilere aktardı.

Genç sporcular, Ukraynalı buz patenci ile daha çok teknik ve koreografi çalıştı.

Eski Ukrayna şampiyonlarından olan Alissa Romanenko, 2012-2014 yılları arasında dünyaca ünlü buz pateni tiyatrosu Moscow Stars On Ice’da sergilediği performansla izleyenleri büyülemişti.

Türkiye Senkronize Buz Pateni Şampiyonası 13-15 Ocak günleri arasında Ankara'da yapılacak.