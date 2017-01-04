Karabükspor'da yeni transferler kampta
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KARABÜKSPOR'DA YENİ TRANSFERLER KAMPTA

Karabükspor'da yeni transferler kampta

Karabük temsilcisi, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Belek'te başladı.

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Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına başladı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampa giren kırmızı-mavili takım, ilk çalışmasını sabah salonda gerçekleştirdi.

Günün ikinci idmanını teknik direktör Igor Tudor yönetiminde kampa girdiği otelin sahasında yapan Kardemir Karabükspor'da yeni transferler Yevhen Seleznyov ve kaleci Oleksandr Rybka takımla çalıştı. Kadro dışı kaldıktan sonra affedilen İshak Doğan da antrenmanda yer aldı.

Sezonun ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen Hakan Aslantaş, kaleci Adriano, kiralık gönderilmesi gündemde olan Rodic ile Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Fildişi Sahilli Traore, Malili Yatabare ve Gabonlu Poko kampa katılmadı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanı Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Feridun Tankut da izledi.

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