Timsah’ta yeni hedef Chebake
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TİMSAH’TA YENİ HEDEF CHEBAKE

Timsah’ta yeni hedef Chebake

Sağ bek arayışlarını sürdüren ve pek çok isimle görüşen Bursaspor’da son olarak Issam Chebake gündeme geldi.

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Sağ bek arayışlarını sürdüren ve pek çok isimle görüşen Bursaspor’da son olarak Issam Chebake gündeme geldi.

27 yaşındaki Faslı futbolcu Fransa 2.Lig takımlarından La Havre’de forma giyiyor. Bu sezon 17 maçta görev yapan ve istikrarlı olarak oynayan sağ bekle ilgili teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun olumlu görüş belirttiği öğrenildi.

Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Faslı futbolcuyu uygun bir bedelle renklerine bağlamayı planlıyor. 1.76 boyundaki Chebake, sakatlanıp sezonu kapatan Serdar Kurtuluş’un yerine alınacak.

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