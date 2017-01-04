Akhisar Belediyespor'dan orta sahaya takviye
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AKHİSAR BELEDİYESPOR'DAN ORTA SAHAYA TAKVİYE

Akhisar Belediyespor'dan orta sahaya takviye

Yeşil-siyahlı ekip, Malmö forması giyen Ganalı Kofi Adu ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, İsveç'in Malmö takımında forma giyen Ganalı orta saha oyuncusu Kofi Adu'yu 3,5 yıllığına renklerine bağladı.

Akhisar Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Malmö'den transfer edilen 26 yaşındaki Kofi Adu için Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Törende, 26 yaşındaki Kofi Adu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Ön liberoda oynayacağı bildirilen futbolcunun takımla birlikte Antalya kampına katılacağı bildirildi. 

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