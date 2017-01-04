OSMANLISPOR'UN RAKİBİ, GERİDEN GELİP KAZANDI

Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nin 13. haftasında karşılaştığı Asteras'ı 2-1 yendi.
Lider Olympiakos, Yunanistan liginin 13. haftasında Asteras'ı ağırladı. Misafir takım, Mazza'nın 27. dakikada penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Fakat Olympiakos, Fortounis'in 54 ve geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen Marko Marin'in 90. dakikada kaydettiği gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı.
Ligdeki son 10 maçında 9. galibiyetini alan Olympiakos, puanını 34'e yükselterek Xanthi'nin 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.