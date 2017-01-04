Gençlerbirliği'nin yeni transferi, ilk idmanına çıktı
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GENÇLERBİRLİĞİ'NİN YENİ TRANSFERİ, İLK İDMANINA ÇIKTI

Gençlerbirliği'nin yeni transferi, ilk idmanına çıktı

İkinci yarı hazırlıklarına Antalya’da devam eden Gençlerbirliği, günü çift antrenmanla tamamladı.

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İkinci yarı hazırlıklarına Antalya’da devam eden Gençlerbirliği, günü çift antrenmanla tamamladı. Antrenmana 5’e 2 çalışma ile başlayan futbolcular daha sonra koordinasyon çalışması yaptı.

Başkent ekibi çalışmaların sabah bölümünü dar alanda yapılan taktik çalışma ile tamamladı. Çalışmada 3 gruba ayrılan futbolcular dönüşümlü olarak maç yaparken, dışarıda kalan takım tempolu koşu yaptı.

Akşam antrenmanına topla ısınma hareketleri ve 5’e 2 pas çalışması ile başlayan futbolcular daha sonra dar alanda taktik çalışma yaptı.

Sambacı Luccas Claro ilk antrenmanına çıktı

Yaklaşık doksan dakika süren antrenman son bölümde yapılan koşu çalışmasıyla son buldu. Orhan Şam, Antalya kampı ile birlikte fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başlarken; yeni transfer Luccas Claro bugün ilk kez takımla birlikte antrenmanlara başladı.

Adanaspor ile hazırlık maçı

Gençlerbirliği, kamp programı doğrultusundaki ilk maçını, yarın yapacak. Başkent ekibi, TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor ile karşılaşacağı özel maç, saat 17.00'de başlayacak.
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