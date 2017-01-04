GENÇLERBİRLİĞİ'NİN YENİ TRANSFERİ, İLK İDMANINA ÇIKTI

İkinci yarı hazırlıklarına Antalya’da devam eden Gençlerbirliği, günü çift antrenmanla tamamladı.

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İkinci yarı hazırlıklarına Antalya’da devam eden Gençlerbirliği, günü çift antrenmanla tamamladı. Antrenmana 5’e 2 çalışma ile başlayan futbolcular daha sonra koordinasyon çalışması yaptı.

Başkent ekibi çalışmaların sabah bölümünü dar alanda yapılan taktik çalışma ile tamamladı. Çalışmada 3 gruba ayrılan futbolcular dönüşümlü olarak maç yaparken, dışarıda kalan takım tempolu koşu yaptı.

Akşam antrenmanına topla ısınma hareketleri ve 5’e 2 pas çalışması ile başlayan futbolcular daha sonra dar alanda taktik çalışma yaptı.

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Sambacı Luccas Claro ilk antrenmanına çıktı

Yaklaşık doksan dakika süren antrenman son bölümde yapılan koşu çalışmasıyla son buldu. Orhan Şam, Antalya kampı ile birlikte fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başlarken; yeni transfer Luccas Claro bugün ilk kez takımla birlikte antrenmanlara başladı.

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Adanaspor ile hazırlık maçı

Gençlerbirliği, kamp programı doğrultusundaki ilk maçını, yarın yapacak. Başkent ekibi, TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor ile karşılaşacağı özel maç, saat 17.00'de başlayacak.