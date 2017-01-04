YURTLAR ARASI SPOR ORGANİZASYONLARI BAŞLADI

Ankara Gençlik Hizmetleri ve spor il Müdürlüğü ile Ankara Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlemiş olduğu Yurtlar arası spor organizasyonları başladı.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Ankara Gençlik Hizmetleri ve spor il Müdürlüğü ile Ankara Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlemiş olduğu Yurtlar arası spor organizasyonları başladı.

Spor Organizasyonlar ile yurtlarda kalan öğrencilerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarının yanı sıra bedensel, ruhsal ve manevi yönden gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla imzalanan protokol ile, (KYK) Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan gençlere Spor yapma imkânı sağlanıyor. Yurtlarda kalan öğrenciler, ilk etapta Bilek Güreşi, Dart, Masa Tenisi, Satranç, Kızak Yarışı ve futbol branşlarında mücadele ediyor.

Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Dr. Burhan Başoğu ve Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Ferhat Türkolu’nun koordinasyonu ile etkinliklerin, aralıksız devam edeceği belirtildi.

Öğrenciler ilk olarak Bilek Güreşi, Dart, Masa Tenisi, Satranç ve Kızak müsabakalarında yarıştı. Yarışmalara, Atatürk, Tahsin Banguoğlu, Kocatepe, Mehmet Akif, Hacı Bayram-ı Veli, Gölbaşı, Başkent ve Beştepe yurtları katıldı.

Yurtlar arası Futbol turnuvası 5-7 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacak. Turnuvaya, Tacettin Veli, Eymir, Cebeci, Başken, Kocatepe, Yunus Emre, Dikimevi, Tahsin Banguoğlu ve Hacı Bayram-ı Veli yurtları katılacak.

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