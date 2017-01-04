Galatasaray, Vitor Hugo ile anlaşma sağladı
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GALATASARAY, VİTOR HUGO İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Galatasaray, Vitor Hugo ile anlaşma sağladı

Galatasaray, bir süredir görüştüğü Palmeiras'ta forma giyen Brezilyalı stoper Vitor Hugo ile anlaşma sağladı.

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Galatasaray, Palmeiras'ta forma giyen Vitor Hugo'ya talip olmuş, kulübü ve kendisiyle masaya oturmuştu. 

1.5 milyon Euro'ya el sıkışıldı

Bipspor'un haberine göre 25 yaşındaki oyuncuyla 1.5 milyon Euro'ya el sıkışıldı. Palmeiras, Galatasaray'ın istediği bonservis bedeline indiği anda imzalar atılacak. 

Palmeiras'ın Sarı-Kırmızılı ekipten 7 milyon Euro istediği iddia edildi. 

Florya'da herkes tam not verdi

Brezilya Ligi şampiyonu Palmeiras'ın başarılı stoperine Florya'da herkes tam not verdi. 1.87 boyunda ve hem sağ hem sol stoperde görev yapan oyuncuyu Riekerink de istedi. 

Brezilya Serie A Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Palmeiras'ta 55 maça çıkan Hugo, bu maçlarda 5 gol atıp 1 de asist yaptı. 1.87 boyundaki Brezilyalı oyuncunun Palmeiras'la 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

 

 

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