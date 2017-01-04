Portekiz: 40 - Türkiye: 27
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PORTEKİZ: 40 - TÜRKİYE: 27

Portekiz: 40 - Türkiye: 27

Türkiye Milli Takımı, Dünya 21 Yaş Altı Hentbol Şampiyonası Avrupa elemeleri 3. gruptaki ilk maçında, Portekiz'e 40-27 yenildi.

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Türkiye Milli Takımı, Dünya 21 Yaş Altı Hentbol Şampiyonası Avrupa elemeleri 3. gruptaki ilk maçında, Portekiz'e 40-27 yenildi.

Avrupa elemelerinde, Makedonya, Portekiz ve Polonya'nın bulunduğu 3. grupta mücadele eden Türkiye, ilk karşılaşmasını Portekiz ile yaptı.

Elemelerdeki 3. grup maçlarına ev sahipliği yapan Makedonya'nın başkenti Üsküp'te oynanan karşılaşmanın ilk yarısını, 18-11 önde bitiren Portekiz, sahadan da 40-27 galip ayrıldı.

Grubu lider tamamlaması halinde Dünya Şampiyonasına katılma hakkı elde edecek ay-yıldızlılar, 2. maçında yarın TSİ 17.00'de Polonya ile karşılaşacak.

 
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