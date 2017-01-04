Luciano Narsingh: "Galatasaray benimle ilgileniyor"
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LUCİANO NARSİNGH: "GALATASARAY BENİMLE İLGİLENİYOR"

Luciano Narsingh: "Galatasaray benimle ilgileniyor"

PSV Eindhoven'ın Hollandalı futbolcusu Luciano Narsingh, Premier Lig'den Swansea ile Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.

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Devre arası transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Galatasaray'da arayışlar sürüyor. 

Garry Rodrigues transferini bitirme aşamasına gelen Sarı-Kırmızılılar, bir yandan da PSV'nin Hollandalı futbolcusu Luciano Narsingh'le olan temasını sürdürüyor.

Takımıyla birlikte İspanya'da 2. devre hazırlıklarını sürdüren 26 yaşındaki milli futbolcu, verdiği röportajda Swansea ve Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğini söyledi.

''Hep birlikte neler olacağını göreceğiz'' diyen Narsingh, ''Umuyorum yakın zamanda bir sonuca varacağız. Transfer konusunda tedbirli davranmak en iyisi. Olmazsa takımımda forma giymeye devam edeceğim'' diye konuştu.

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